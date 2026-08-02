Ni blizu pobjedničkog mentaliteta: Mladi košarkaši ponovno izgubili u završnici

Hrva​tska muška košarkaška U18 reprezentacija završila je nastup na EuroBasketu B divizije u Rijeci na osmom mjestu nakon 81-83 (19-20, 26-12, 16-27, 20-24) poraza od Gruzije.

Najefikasniji u hrvatskim redovima bio je Tomislav Vučković sa 16 poena, Martin Salamunić dodao je 14. Mate Kvlašvili je sa 16 ubačaja predvodio Gruziju.

Filip Bilokapić minutu i 39 sekundi prije kraja izjednačio je na 81-81, a Kavlašvili potom je s dva slobodna bacanja donio Gruziji prednost 83-81. Hrvatska je u posljednjim sekundama imala priliku izboriti produžetak, ali nije iskoristila četiri slobodna bacanja pa je Gruzija sačuvala pobjedu.

Podsjetimo, mladi hrvatski košarkaši su ranije, nakon četiri pobjede u skupini, u četvrtfinalu izgubili od vršnjaka iz Poljske 66-68 (19-18, 21-15, 16-21, 10-14) tricom sa zvukom sirene.

Hrvatska je tada vodila gotovo čitavim tijekom susreta, na ulasku u zadnju minutu je vodila i sa 66-59, ali je izuzetno loše odigranom završnicom ostala bez prolaska među četiri najbolje momčadi na natjecanju. Mogla je ta prednost biti i veća, ali je Perić kod rezultata 65-59 pogodio samo jedno od četiri slobodna bacanja koja je izvodio.

Veliku pogrešku napravio je najbolji igrač Hrvatske Tomislav Vučković koji je 45 sekundi prije kraja kod 66-60 izgubio loptu na svojoj polovici terena što je Swirydowicz iskoristio da tricom smanji na 66-63. Nakon što je Hrvatska u svom sljedećem posjedu samo potrošila vrijeme, Losiak je četiri sekunde prije kraja s dva pogođena slobodna bacanja smanjio na 66-65, a onda je uslijedila krucijalna pogreška.

Nakon minute odmora Grbin je dugo čekao s izvođenjem auta, potom je njegovo dodavanje za Vučkovića presjekao Swirydowicz, lopta je odskakutala sve do samog kuta igrališta prije no što ju je poljski igrač uhvatio pa mu je samo preostalo uputiti očajnički šut iz okreta sa sirenom, ali taj je šut prošao kroz obruč.