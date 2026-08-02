Venera ulazi u Vagu i pokreće val ljubavi: Ova četiri znaka zablistat će jače nego ikad

Početkom kolovoza 2026. godine, kozmička pozornica priprema se za jedan od najelegantnijih astroloških događaja. Planet ljubavi, ljepote i harmonije, Venera, šestog kolovoza ulazi u svoj vladajući znak Vage, gdje će boraviti sve do 10. rujna.

Budući da je Venera "kod kuće" u ovom zračnom znaku, njezin utjecaj bit će iznimno snažan i jasan. Ovo je razdoblje kada se težište prebacuje na diplomaciju, partnerske odnose, pravdu i estetiku.

Svi ćemo osjetiti pojačanu potrebu za skladom i suradnjom, no za četiri horoskopska znaka ovaj tranzit donosi duboke promjene i lekcije koje će oblikovati njihovu jesen.

Dok Venera plovi Vagom, kolektivna energija potiče nas da probleme rješavamo šarmom umjesto agresijom. Skloniji smo pregovorima i kompromisima, a odnosi, kako ljubavni tako i poslovni, dolaze u prvi plan. Ipak, ova energija nosi i svoju sjenu: opasnost od površnosti, neodlučnosti i prevelike ovisnosti o drugima.

Dok se neki kupaju u zrakama ljubavi i popularnosti, drugi će morati pronaći delikatnu ravnotežu između vlastitih potreba i očekivanja okoline.

Vaga: Vrijeme je za osobni procvat i sjaj

Za Vage, ulazak njihovog vladajućeg planeta u vlastiti znak označava početak jednog od najpovoljnijih razdoblja u godini. Venera u vašoj prvoj kući identiteta i osobnosti stavlja vas izravno pod svjetla reflektora.

Vaš šarm, diplomacija i osjećaj za stil bit će na vrhuncu, čineći vas neodoljivima u svakom društvu. Ovo je kozmičko zeleno svjetlo za promjenu imidža, novu frizuru ili osvježenje garderobe jer će svaka promjena pridonijeti vašem samopouzdanju.

U ljubavi, slobodne vage privlačit će udvarače bez imalo truda, dok će one u vezama osjetiti obnovljenu harmoniju. Međutim, pripazite na sklonost da u ime mira izbjegavate važne razgovore.

Prema pisanju stranice Cafe Astrology, Venera u vagi potiče pravednost, što znači da je važno da i vaše potrebe budu ispunjene. Iskoristite ovu magnetsku energiju da se zauzmete za sebe s gracioznošću koja vam je prirođena.

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Ovan: Partnerski odnosi dolaze pod svjetla reflektora

Dok Venera obasjava vagu, ona se nalazi u direktnoj opoziciji s vašim znakom, stavljajući fokus na vašu sedmu kuću partnerstva.

Za energičnog i neovisnog ovna, ovo je period učenja o kompromisu i suradnji. Vaši odnosi, bilo ljubavni ili poslovni, bit će na testu. Tema nije sukob, već pronalazak ravnoteže između "ja" i "mi".

Slobodni ovnovi mogu osjetiti snažnu želju za ozbiljnom vezom, shvaćajući da im je za sreću potreban partner. Oni zauzeti morat će uložiti dodatan napor u diplomaciju i saslušati drugu stranu.

Mars, vaš vladar, u Raku čini vas dodatno osjetljivima, pa izbjegavajte impulzivne reakcije. Ovaj tranzit vas uči da prava snaga leži u sposobnosti da se prilagodite i gradite mostove, a ne da rušite sve pred sobom. Uspješno sklopljena poslovna partnerstva sada mogu donijeti dugoročnu korist.

Jarac: Karijera i javni imidž u prvom planu

Ambicioznim Jarčevima, Venera u Vagi donosi blagoslov na polje karijere i javnog statusa, aktivirajući vašu desetu kuću. Vaš profesionalni imidž bit će uglađeniji no ikad, a vaša sposobnost pregovaranja i suradnje s autoritetima doći će do izražaja.

Ovo je idealno vrijeme za traženje povišice, napredovanje ili predstavljanje važnog projekta. Ljudi će vas doživljavati kao šarmantnog, sposobnog i pravednog vođu.

Moguće je da se kroz poslovne kontakte rodi i romansa, brišući granice između privatnog i profesionalnog. Ipak, izazov će biti uskladiti povećane poslovne obaveze s privatnim životom.

Dok vaš ugled raste, pazite da ne zanemarite partnera i obitelj. Vaš uspjeh je sada magnetski privlačan, ali najveću vrijednost imat će ako ga budete imali s kime podijeliti.

Foto: Generirao UI

Vodenjak: Otvaraju se novi horizonti u ljubavi i znanju

Za vas, vodenjake, Venera u srodnom zračnom znaku Vage aktivira devetu kuću putovanja, višeg obrazovanja i filozofije. Ovaj tranzit donosi ekspanziju i svježinu u vaš ljubavni život, potičući vas da tražite partnere koji šire vaše vidike.

Privlačit će vas osobe drugačije kulture, porijekla ili intelekta. Veze započete sada temeljit će se na dubokoj mentalnoj povezanosti i zajedničkim idealima. Za parove, ovo je savršeno vrijeme za zajedničko putovanje, upisivanje tečaja ili istraživanje novih duhovnih praksi. Odnosi dobivaju filozofsku notu, a razgovori postaju dublji.

Iskoristite ovo razdoblje za učenje i osobni rast. Otvorite se novim iskustvima jer ljubav može doći s neočekivanog mjesta, možda čak i iz inozemstva.