Kolovoz donosi ljubavni rulet za četiri znaka: Evo tko bi se mogao zaručiti, a koga čeka prekid

Kolovoz 2026. godine na astrološko nebo donosi dramatičnu energiju, potaknutu drugom sezonom pomrčina u godini i snažnom koncentracijom planeta u strastvenom Lavu.

Ovo nije mjesec za stajanje u mjestu, osobito na polju ljubavi. Svemir kao da pojačava glasnoću, tjerajući nas da se suočimo s istinama srca, odbacimo stare obrasce i hrabro zakoračimo prema onome što nam je suđeno.

Dok će neki osjetiti blagoslov zvijezda kroz nova poznanstva i produbljivanje veza, drugima će kozmičke struje donijeti bolne, ali nužne završetke.

Četiri horoskopska znaka naći će se u samom epicentru ovih promjena, proživljavajući vrtlog emocija koji će im definirati ostatak godine.

Vaga: Vrijeme je za sjaj i privlačnost bez premca

Za vage, kolovoz se pretvara u pozornicu na kojoj igraju glavnu ulogu. Ključan trenutak događa se šestog kolovoza, kada Venera, planet ljubavi, ljepote i harmonije, ulazi u njihov znak.

Budući da Venera vlada Vagom, ovdje se osjeća kao kod kuće, dopuštajući svojim najljepšim osobinama da dođu do punog izražaja.

Pripadnici ovog znaka zračit će magnetskom privlačnošću i samopouzdanjem koje neće prolaziti nezapaženo. Ovo je idealno vrijeme za ulaganje u sebe, bilo da se radi o promjeni izgleda ili jednostavno dopuštanju vlastitoj unutarnjoj ljepoti da zasja.

Slobodne vage s lakoćom će privlačiti nove udvarače, a njihova urođena elegancija i intelekt bit će posebno cijenjeni. Zauzetim vagama ovaj tranzit donosi priliku za uspostavljanje ravnoteže i harmonije u vezi, podsjećajući ih da prava ljubav ne zahtijeva odricanje od sebe.

Prema astrološkim uvidima za kolovoz, ovo je period kada Vage mogu pronaći mir bez samonapuštanja i izgraditi odnos u kojem se istina i zajedništvo nadopunjuju.

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Rak: Veliki koraci i zvona koja zvone

Ljeto 2026. godine za rakove je u znaku učvršćivanja temelja, a kolovoz bi mogao biti mjesec u kojem će se odlučiti na jedan od najvažnijih životnih koraka.

Energija je usmjerena na dom, obitelj i dugoročnu sigurnost, što mnoge Rakove potiče na razmišljanje o zarukama ili početku zajedničkog života. Katalizator za ovu hrabru odluku stiže jedanaestog kolovoza, kada borbeni planet Mars ulazi u njihov osjećajni znak.

Iako Mars u Raku može donijeti napetost, on također daje nevjerojatnu snagu za djelovanje potaknuto intuicijom i dubokim emocijama.

Rakovi će osjetiti snažan poriv da zaštite ono što vole i da svoju vezu podignu na višu razinu. Ipak, zvijezde upozoravaju da bi obiteljski odnosi mogli zakomplicirati ljubavnu idilu, stoga je ključna iskrena i otvorena komunikacija s partnerom.

Slobodni rakovi dobit će priliku konačno zatvoriti vrata prošlosti i osloboditi srce za nekoga tko je spreman graditi sigurnu i toplu budućnost.

Bik: Neočekivani susret koji mijenja sve

Bikovi su poznati po svojoj praktičnosti i težnji za stabilnošću, no kolovoz im donosi iznenađenje koje bi moglo uzdrmati njihov svijet na najljepši mogući način.

Nakon perioda posvećenog osobnom rastu i iscjeljenju starih rana, bikovi su spremni dočekati srodnu dušu. Zvijezde im namještaju sudbinski susret s osobom koju neće impresionirati materijalni status ili vanjski sjaj, već isključivo njihova unutarnja snaga, pouzdanost i karakter.

Ovaj odnos ima potencijal prerasti u duboku i smislenu vezu o kakvoj su dugo sanjali. Pomrčina Sunca dvanaestog kolovoza dodatno aktivira njihovo polje doma, čineći ih usredotočenima na stvaranje sigurnog i ugodnog gnijezda, što će budući partner iznimno cijeniti.

Za bikove koji su već u vezi, savjet je da se više otvore i razgovaraju o svojim ranjivostima. Vraćanje osjećaja bliskosti kroz iskrenost ojačat će njihov odnos i pripremiti ih za zajedničku budućnost.

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Ovan: Potreba za slobodom donosi teške odluke

Dok se neki znakovi prepuštaju romantici, vatreni ovnovi u kolovozu osjećaju sve jaču potrebu za neovisnošću i osobnom slobodom. Ta energija mogla bi dosegnuti vrhunac i dovesti do prekida veza koje su ih dugo sputavale.

Njihov vladajući planet, Mars, jedanaestog kolovoza ulazi u osjetljivog Raka, što kod ovnova može stvoriti osjećaj frustracije i zarobljenosti. Potisnuti bijes i osjećaj da ne mogu biti svoji mogli bi kulminirati naglim odlukama.

Ovnovi su poznati po tome da ne ostaju dugo u odnosima koji ih ne ispunjavaju, a ovaj tranzit samo će ubrzati neizbježno. Međutim, pomrčina Sunca dvanaestog kolovoza događa se upravo u njihovoj kući ljubavi i romantike, signalizirajući da svaki kraj otvara vrata novom, sudbinskom početku.

Umjesto da energiju troše na svađe, ovnovima se savjetuje da je usmjere u kreativne projekte i ne dopuste da ih njihov oklop odvoji od onih koji ih istinski vole.