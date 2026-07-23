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FINANCIJSKI BLAGOSLOV /

Ova četiri horoskopska znaka plivat će u novcu u kolovozu: Otkrijte jeste li među sretnicima

Ova četiri horoskopska znaka plivat će u novcu u kolovozu: Otkrijte jeste li među sretnicima
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Foto: Generirao UI

Kolovoz bi mogao bi biti posebno unosan za četiri horoskopska znaka kojima zvijezde najavljuju novac, poslovni uspjeh i neočekivane prilike

23.7.2026.
18:43
Antonela Ištvan
Generirao UI
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Kolovoz donosi snažnu i ekspanzivnu energiju koja nagrađuje hrabrost, vidljivost i spremnost da se zatraži ono što nam pripada.

Dok ljeto doseže svoj vrhunac, planetarni tranziti stvaraju jedinstvenu klimu za financijski rast, a astrolozi ističu kako će četiri znaka Zodijaka osjetiti najsnažniji poticaj prema bogaćenju i ostvarenju profesionalnih ciljeva.

Venera u Vagi od šestog kolovoza donosi sklad u odnose i osjećaj za estetiku, dok Merkur u Lavu od devetog kolovoza potiče kreativno i odvažno razmišljanje.

Uz dvije pomrčine koje donose neočekivane preokrete i nove početke, ovo je mjesec u kojem se trud isplati, a prilike za zaradu pojavljuju se na neočekivanim mjestima.

Bik: Strpljenje se konačno materijalizira

Za pripadnike znaka bika, kolovoz donosi dugo očekivanu nagradu za njihov trud i upornost. Planetarni utjecaji podupiru stabilnost i konkretne rezultate, pa će mnogi bikovi osjetiti kako se poslovni dogovori koji su mjesecima bili na čekanju napokon realiziraju.

Pomrčina Sunca u Lavu 12. kolovoza posebno je povoljna za pokretanje projekata vezanih uz dom i nekretnine, a investicije započete na taj dan mogle bi se pokazati izuzetno isplativima. Venera, njihov vladajući planet, ulaskom u Vagu šestog kolovoza potiče poboljšanje radnog okruženja i zdravijih navika, što posredno vodi i većoj produktivnosti.

Bikovi će imati izražen osjećaj za ulaganje i hladne glave će procjenjivati što se isplati, što će im na kraju mjeseca donijeti više novca od očekivanog. Umjesto impulzivne kupnje, astrolozi savjetuju poteze koji osiguravaju dugoročnu financijsku sigurnost.

Ova četiri horoskopska znaka plivat će u novcu u kolovozu: Otkrijte jeste li među sretnicima
Foto: Generirao UI

Lav: Vrijeme je da zasjate i naplatite svoj talent

Lavovima kolovoz donosi razdoblje u kojem će njihov talent i karizma doći do punog izražaja. Budući da Sunce na početku mjeseca boravi u njihovom znaku, lavovi će biti u svom elementu, puni samopouzdanja i spremni preuzeti vodstvo.

Merkur, koji devetog kolovoza također ulazi u Lava, osigurava da će njihove riječi i ideje naići na plodno tlo. Najveći financijski iskorak mogu očekivati oni koji rade s ljudima, vode vlastiti posao ili se bave kreativnim zanimanjima, prema astrološkim prognozama.

Pomrčina Sunca 12. kolovoza u njihovom znaku idealan je dan za osobnu transformaciju, poput promjene izgleda ili stila, što će dodatno ojačati njihovo samopouzdanje i privući nove prilike.

Moguća je i jednokratna isplata, bonus ili honorar. Ključ njihovog uspjeha leži u sposobnosti da se odvažno predstave i bez ustručavanja zatraže ono što smatraju da zaslužuju.

Rak: Novi ciklus zarade donosi olakšanje

Rakovi u kolovozu ulaze u jedno od najpovoljnijih financijskih razdoblja u godini. Sunce i Jupiter u Lavu aktiviraju njihovo polje zarade, otvarajući mogućnosti za nove izvore prihoda i povećanje postojećih.

Energija im se značajno poboljšava nakon 11. kolovoza, kada borbeni planet Mars ulazi u njihov znak, dajući im snagu i odlučnost da se izbore za svoje ciljeve. Posebno je naglašen 12. kolovoz, kada pomrčina Sunca pokreće potpuno novi ciklus u načinu na koji rakovi zarađuju.

Odluke donesene oko tog datuma imat će snažan utjecaj na njihove prihode u sljedećih šest mjeseci. Otvara im se prostor za pregovore o povišici, pronalaženje dodatnog angažmana ili pokretanje samostalnog projekta.

Iako će zarada biti dobra, aspekti Saturna mogu stvarati prepreke u štednji, stoga je važno pametno upravljati novcem.

Ova četiri horoskopska znaka plivat će u novcu u kolovozu: Otkrijte jeste li među sretnicima
Foto: Generirao UI

Djevica: Organiziranost i disciplina vode do profita

Dok će drugi možda nepromišljeno trošiti tijekom ljetnih mjeseci, analitične Djevice će pokazati svoju poznatu organiziranost. Uspjet će pronaći način ne samo da povećaju prihode, već i da mudro upravljaju svakim zarađenim eurom.

Prvi dio mjeseca za njih je mirniji, idealan za introspekciju i planiranje. Međutim, sve se mijenja kada Sunce 22. kolovoza, a potom i njihov vladar Merkur 25. kolovoza, uđu u njihov znak.

Tada svjetla pozornice dolaze na njih, a njihova snaga, moć privlačenja i utjecaj postaju nezaustavljivi. Njihova sposobnost da uoče detalje i riješe kompleksne probleme privući će klijente ili donijeti priznanje nadređenih.

Pomrčina Mjeseca u Ribama 28. kolovoza idealan je trenutak da prekinu veze s toksičnim suradnicima ili završe nepovoljne poslovne aranžmane, čime čiste put za još uspješniji rujan.

AstrologijaHoroskopski ZnakoviKolovozNovac
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