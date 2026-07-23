Ova četiri horoskopska znaka plivat će u novcu u kolovozu: Otkrijte jeste li među sretnicima

Kolovoz donosi snažnu i ekspanzivnu energiju koja nagrađuje hrabrost, vidljivost i spremnost da se zatraži ono što nam pripada.

Dok ljeto doseže svoj vrhunac, planetarni tranziti stvaraju jedinstvenu klimu za financijski rast, a astrolozi ističu kako će četiri znaka Zodijaka osjetiti najsnažniji poticaj prema bogaćenju i ostvarenju profesionalnih ciljeva.

Venera u Vagi od šestog kolovoza donosi sklad u odnose i osjećaj za estetiku, dok Merkur u Lavu od devetog kolovoza potiče kreativno i odvažno razmišljanje.

Uz dvije pomrčine koje donose neočekivane preokrete i nove početke, ovo je mjesec u kojem se trud isplati, a prilike za zaradu pojavljuju se na neočekivanim mjestima.

Bik: Strpljenje se konačno materijalizira

Za pripadnike znaka bika, kolovoz donosi dugo očekivanu nagradu za njihov trud i upornost. Planetarni utjecaji podupiru stabilnost i konkretne rezultate, pa će mnogi bikovi osjetiti kako se poslovni dogovori koji su mjesecima bili na čekanju napokon realiziraju.

Pomrčina Sunca u Lavu 12. kolovoza posebno je povoljna za pokretanje projekata vezanih uz dom i nekretnine, a investicije započete na taj dan mogle bi se pokazati izuzetno isplativima. Venera, njihov vladajući planet, ulaskom u Vagu šestog kolovoza potiče poboljšanje radnog okruženja i zdravijih navika, što posredno vodi i većoj produktivnosti.

Bikovi će imati izražen osjećaj za ulaganje i hladne glave će procjenjivati što se isplati, što će im na kraju mjeseca donijeti više novca od očekivanog. Umjesto impulzivne kupnje, astrolozi savjetuju poteze koji osiguravaju dugoročnu financijsku sigurnost.

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Lav: Vrijeme je da zasjate i naplatite svoj talent

Lavovima kolovoz donosi razdoblje u kojem će njihov talent i karizma doći do punog izražaja. Budući da Sunce na početku mjeseca boravi u njihovom znaku, lavovi će biti u svom elementu, puni samopouzdanja i spremni preuzeti vodstvo.

Merkur, koji devetog kolovoza također ulazi u Lava, osigurava da će njihove riječi i ideje naići na plodno tlo. Najveći financijski iskorak mogu očekivati oni koji rade s ljudima, vode vlastiti posao ili se bave kreativnim zanimanjima, prema astrološkim prognozama.

Pomrčina Sunca 12. kolovoza u njihovom znaku idealan je dan za osobnu transformaciju, poput promjene izgleda ili stila, što će dodatno ojačati njihovo samopouzdanje i privući nove prilike.

Moguća je i jednokratna isplata, bonus ili honorar. Ključ njihovog uspjeha leži u sposobnosti da se odvažno predstave i bez ustručavanja zatraže ono što smatraju da zaslužuju.

Rak: Novi ciklus zarade donosi olakšanje

Rakovi u kolovozu ulaze u jedno od najpovoljnijih financijskih razdoblja u godini. Sunce i Jupiter u Lavu aktiviraju njihovo polje zarade, otvarajući mogućnosti za nove izvore prihoda i povećanje postojećih.

Energija im se značajno poboljšava nakon 11. kolovoza, kada borbeni planet Mars ulazi u njihov znak, dajući im snagu i odlučnost da se izbore za svoje ciljeve. Posebno je naglašen 12. kolovoz, kada pomrčina Sunca pokreće potpuno novi ciklus u načinu na koji rakovi zarađuju.

Odluke donesene oko tog datuma imat će snažan utjecaj na njihove prihode u sljedećih šest mjeseci. Otvara im se prostor za pregovore o povišici, pronalaženje dodatnog angažmana ili pokretanje samostalnog projekta.

Iako će zarada biti dobra, aspekti Saturna mogu stvarati prepreke u štednji, stoga je važno pametno upravljati novcem.

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Djevica: Organiziranost i disciplina vode do profita

Dok će drugi možda nepromišljeno trošiti tijekom ljetnih mjeseci, analitične Djevice će pokazati svoju poznatu organiziranost. Uspjet će pronaći način ne samo da povećaju prihode, već i da mudro upravljaju svakim zarađenim eurom.

Prvi dio mjeseca za njih je mirniji, idealan za introspekciju i planiranje. Međutim, sve se mijenja kada Sunce 22. kolovoza, a potom i njihov vladar Merkur 25. kolovoza, uđu u njihov znak.

Tada svjetla pozornice dolaze na njih, a njihova snaga, moć privlačenja i utjecaj postaju nezaustavljivi. Njihova sposobnost da uoče detalje i riješe kompleksne probleme privući će klijente ili donijeti priznanje nadređenih.

Pomrčina Mjeseca u Ribama 28. kolovoza idealan je trenutak da prekinu veze s toksičnim suradnicima ili završe nepovoljne poslovne aranžmane, čime čiste put za još uspješniji rujan.