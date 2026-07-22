Retrogradni Saturn ova četiri znaka stavlja na test: Neki će pasti u financijski ponor

Ljeto 2026. godine donosi jedan od astrološki najintenzivnijih perioda u godini. Od 26. srpnja, Saturn, planet discipline, odgovornosti i karmičkih lekcija, započinje svoje prividno kretanje unatrag, proces poznat kao retrogradnost.

Ovaj tranzit, koji će trajati sve do 11. prosinca, odvijat će se u osjetljivom i intuitivnom znaku riba, stvarajući snažan pritisak na sve nas da usporimo, preispitamo svoje odluke i suočimo se s istinama koje smo dugo izbjegavali.

Iako će svaki znak osjetiti Saturnov poziv na unutarnju reviziju, četiri znaka Zodijaka naći će se na posebnom udaru, suočeni s odlukama koje bi im mogle promijeniti život iz temelja.

Što donosi Saturnov hod unatrag?

Za razliku od zloglasnog retrogradnog Merkura, koji je povezan s kaosom u komunikaciji i tehnologiji, retrogradni Saturn djeluje na dubljoj, strukturalnoj razini naših života.

Njegova energija nije usmjerena na stvaranje nasumičnih problema, već na svojevrsnu kozmičku provjeru. Sve ono što smo izgradili na klimavim temeljima - bilo da se radi o vezama, karijeri ili osobnim uvjerenjima - sada dolazi na test.

Prema pisanju portala Almanac, Saturnova retrogradnost potiče preispitivanje, a ne nove početke, tjerajući nas da popravimo pukotine prije nego što nastavimo dalje.

Kombinacija Saturna u Ribama posebno je znakovita. Saturn predstavlja granice, pravila i realnost, dok ribe vladaju emocijama, duhovnošću, snovima i bijegom od stvarnosti.

Kada se Saturnova stroga energija okrene prema unutra u vodenom carstvu riba, stvara se emocionalni pritisak koji nas tjera da postanemo realniji u pogledu naših odnosa, mentalnog zdravlja i dugoročne stabilnosti.

Vrijeme je za skidanje ružičastih naočala i preuzimanje odgovornosti za vlastitu emocionalnu i duhovnu dobrobit.

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Četiri znaka pred životnim odlukama

Dok će svi osjetiti potrebu za introspekcijom, pripadnici četiri znaka naći će se u epicentru ove transformativne energije, gdje će odgađanje ključnih odluka postati nemoguće.

Ribe: Preispitivanje vlastitog identiteta

Budući da se retrogradni Saturn odvija u njihovom vlastitom znaku, ribe će ovaj tranzit osjetiti intenzivnije od gotovo svih ostalih. Ovo je za njih razdoblje duboke osobne evaluacije i emocionalnog restrukturiranja.

Mnoge su ribe mjesecima, pa i godinama, možda ignorirale emocionalnu iscrpljenost, tolerirale nezdrave odnose ili se držale nerealnih očekivanja.

Saturnov tranzit sada im oduzima mogućnost bijega. Odjednom, velika odluka vezana za ljubav, smjer karijere ili postavljanje osobnih granica postaje neizbježna. Neki bi mogli prekinuti emocionalno iscrpljujuće veze, promijeniti profesiju ili se distancirati od toksičnih okruženja.

Do kraja ljeta, ribe bi mogle konačno odabrati dugoročnu stabilnost umjesto privremene udobnosti, što će, iako emocionalno teško, oblikovati njihovu budućnost nabolje.

Djevica: Odnosi na prijelomnoj točki

Za djevice, retrogradni Saturn aktivira njihovo polje partnerstva, stavljajući sve važne odnose pod lupu. Postojeće pukotine u vezama, koje su se dosad mogle ignorirati, sada postaju preduboke da bi se zanemarile.

One djevice koje su tolerirale neravnotežu, emocionalnu distancu ili neizvjesnost mogle bi se osjećati potpuno iscrpljeno. Ova energija ne predviđa nužno prekide, ali snažno gura prema jasnoći i donošenju odluka o predanosti.

Moguće situacije uključuju teške razgovore o budućnosti, odluku o ostanku ili odlasku iz veze te postavljanje čvršćih granica. Velika emocionalna prekretnica mogla bi stići prije kraja ljeta, a oni koji izaberu iskrenost umjesto izbjegavanja mogli bi doživjeti dugoročno emocionalno iscjeljenje.

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Blizanci: Pritisak u karijeri i financijama

Blizanci bi tijekom ljeta 2026. mogli doživjeti veliki pritisak na profesionalnom planu. Saturn aktivira njihovo polje karijere, javnog ugleda i dugoročnih ciljeva. Mnogi bi mogli iznenada shvatiti da više nisu zadovoljni svojim trenutnim poslom. Stres, kašnjenja u projektima ili financijske lekcije postaju vrlo izraženi.

Ovaj tranzit može razotkriti nestabilna radna okruženja, profesionalno sagorijevanje ili nedostatak dugoročne sigurnosti. Iako se blizanci obično brzo prilagođavaju, Saturn usporava stvari i zahtijeva strateško razmišljanje umjesto impulzivnih poteza.

Prije kraja ljeta, mogli bi donijeti životno važnu profesionalnu odluku koja uključuje promjenu posla ili financijsko restrukturiranje.

Strijelac: Suočavanje s potisnutim emocijama

Poznati po svom optimizmu i sklonosti izbjegavanju emocionalne težine, strijelci će se tijekom ovog tranzita morati suočiti s neriješenim temama iz prošlosti. Saturn im skreće pozornost na obiteljsku dinamiku, osjećaj emocionalne sigurnosti i stare rane.

Obiteljski odnosi, pritisci vezani uz dom ili stanovanje te teška sjećanja iz djetinjstva mogli bi isplivati na površinu. Za Strijelce, ovaj tranzit je manje o vanjskom kaosu, a više o unutarnjoj transformaciji.

Do rujna bi se mogla pojaviti duboko osobna odluka povezana s domom, obitelji ili emocionalnim iscjeljenjem. Iako neugodan, ovaj period mogao bi im pomoći da izgrade emocionalnu stabilnost kakvu godinama nisu imali.