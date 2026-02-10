Ovi znakovi ušli su u najsretniji period do sada: Filmska romantična magija kuca im na vratima

Pripremite se za razdoblje dubokih emocija, pojačane intuicije i romantičnih snova jer planet ljubavi, ljepote i sklada, Venera, ulazi u svoj omiljeni znak. Danas, 10. veljače 2026. godine, Venera je započela svoj tranzit kroz sanjivi i suosjećajni znak Riba, gdje će se zadržati sve do šestog ožujka.

U astrologiji, ovaj se položaj smatra "egzaltiranim", što znači da Venera ovdje funkcionira na svojoj najvišoj snazi, donoseći val pozitivne energije koji će obojiti naše odnose, kreativnost i percepciju ljepote.

Što donosi vladavina sanjivih riba?

Dok je Venera boravila u Vodenjaku, naglasak je bio na intelektualnoj povezanosti, prijateljstvu i nekonvencionalnim odnosima. Njezinim ulaskom u Ribe, fokus se dramatično mijenja. Logika i razum povlače se pred intuicijom, empatijom i željom za duhovnim spajanjem.

Ovo je vrijeme kada ljubav postaje bezuvjetna, granice se tope, a naša srca se otvaraju za dublje razumijevanje i oprost.

Tijekom ovog tranzita, koji prigodno obuhvaća i Valentinovo, osjetit ćemo pojačanu potrebu za nježnošću i povezanošću. Naši romantični snovi postat će življi, a kreativna inspiracija, posebice u glazbi, poeziji i vizualnim umjetnostima, bit će na vrhuncu. Ipak, postoji i druga strana medalje.

Sklonost idealiziranju partnera i situacija bit će izražena, pa je lako staviti "ružičaste naočale" i zanemariti stvarne probleme. Ključ je u pronalaženju ravnoteže između prepuštanja čaroliji i zadržavanja zdrave doze realnosti.

Znakovi kojima se smiješi posebna sreća

Iako će svi osjetiti blagotvoran utjecaj Venere u Ribama, četiri horoskopska znaka doživjet će ga najintenzivnije, otvarajući vrata za ljubav, osobni rast i kreativno ispunjenje.

Ribe

Drage Ribe, ovo je vaše vrijeme. S Venerom u vašem znaku, postajete magnet za sve što je lijepo, ugodno i romantično. Vaš šarm i privlačnost bit će neodoljivi, a prilike za ljubav pojavljivat će se na svakom koraku.

Ovo je idealno razdoblje da se posvetite sebi, obnovite garderobu, uljepšate svoj dom ili se jednostavno prepustite iscjeljujućim iskustvima poput meditacije ili boravka uz vodu.

Svijet sada govori vašim jezikom ljubavi, stoga se ne bojte pokazati svoje osjećaje. Lakše nego ikad osjećat ćete se viđeno i shvaćeno.

Rak

Za osjećajne rakove, Venera u srodnom vodenom znaku Riba tvori harmoničan aspekt trigona, donoseći val sreće i optimizma. Ovaj tranzit aktivira vaše polje avanture, putovanja i širenja vidika. Iako ste po prirodi skloni udobnosti doma, sada ćete osjetiti nemir i želju za novim iskustvima.

Upravo će vas izlazak iz zone komfora dovesti do čarobnih trenutaka, bilo s partnerom ili s nekom novom, posebnom osobom. Vaša intuicija u odnosima bit će nepogrešiva, a putovanja mogu donijeti sudbonosne susrete.

Škorpion

Sretni škorpioni ulaze u jedno od najzabavnijih i najromantičnijih razdoblja u godini. Venera također pravi trigon s vašim znakom, ispunjavajući vaše polje ljubavi, kreativnosti i zabave.

Očekujte porast spontanosti, prilika za flert i uživanje u životnim zadovoljstvima. Energija će biti nešto lakša i lepršavija od vaše uobičajene intenzivne prirode, što će vam donijeti osvježenje.

Dopustite si da istražujete i igrate se bez konkretnog plana. Prepustite se znatiželji jer upravo ona može zapaliti iskre strasti.

Djevica

Djevicama, koje se nalaze nasuprot riba, Venera osvjetljava polje partnerstva. Vaši odnosi, kako ljubavni tako i poslovni, dolaze u prvi plan. Iako volite sve planirati i kontrolirati, ovaj period traži od vas da se prepustite i dopustite stvarima da se odvijaju svojim tokom.

Otpuštanjem kontrole otvarate prostor za dublju romantiku, sklad i čaroliju u postojećim vezama. Samci bi mogli upoznati nekoga tko će im potpuno promijeniti perspektivu na ljubav. Venerina moć usklađivanja pomoći će vam i u rješavanju eventualnih nesuglasica.