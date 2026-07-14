Ovakvo nešto samo Balkanci mogu: Raspalili roštilj nasred plaže u Grčkoj, video je pravi hit

Balkanci su oduvijek poznati po svom posebnom smislu za humor, snalažljivosti i idejama koje rijetko kome drugome mogu pasti na pamet. Upravo zato ljetne situacije na plažama, bazenima i kupalištima često postanu pravi mali spektakli.

Dok većina ljudi na plažu ponese sendviče, voće, grickalice i hladno piće, jedna ekipa iz Bugarske odlučila je otići korak dalje. Tijekom boravka na plaži u Grčkoj nisu se zadovoljili običnim obrokom, nego su odlučili pripremiti pravi ručak na otvorenom.

Many Bulgarians spend their summer vacation in Greece, yet many still prefer cooking their own food at the beach instead of eating in restaurants. pic.twitter.com/fDdlgWT13s — една българка (@transbulgaria) July 7, 2026

Urnebesna snimka

Sa sobom su donijeli meso, opremu i sve što im je bilo potrebno, raspalili roštilj te usred plaže napravili pravu malu gozbu. Njihov nesvakidašnji potez brzo je privukao pažnju ostalih kupača, ali i korisnika društvenih mreža.

Snimka njihovog improviziranog roštiljanja postala je pravi hit na X-u i prikupila gotovo 240 tisuća pregleda.

"Mnogi Bugari ljetne praznike provode u Grčkoj, no mnogi i dalje radije sami kuhaju hranu na plaži nego u restoranima", napisali su u opisu.

Kritike i hvaljenja

U komentarima su mnogi korisnici priznali da ih je prizor dobro nasmijao te su Bugare prozvali pravim legendama. No bilo je i onih koji su ovakav čin kritizirali.

"U svakom slučaju, plaže imaju prostor za one koji žele uživati u besplatnom kupanju. Bonton je da se roštilja na razumnoj udaljenosti od kišobrana, ne toleriraju svi tvoje kulinarske izbore i skupljanje smeća je minimalno očekivanje", "Zašto ne kuhati u stanu, praviti sendviče i jesti na plaži – svi sretni", "Ponašaju se kako trebaju. Trošenje novca u grčkoj taverni kao bogataš nije mudra ideja", "To se zove kampiranje, mnoge grčke plaže imaju kamperske dijelove gdje plaćate mjesto za kamp-prikolicu ili šator", "Nezakonito, iritantno i neetično. Smeće ljudi, uništili ono što je nekad bio raj", "I to je najbolje što su mogli. Restorani su kopija. Bravo", "Impresivna, izvrsna ljetna hrana", "Jeftinije je", samo su neki od komentara.