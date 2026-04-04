Ovi znakovi pretvorit će obiteljski ručak u bojno polje: Uskrs s njima neće proći bez svađe

Uskrs je vrijeme okupljanja, obiteljske topline i, naravno, bogate trpeze. No, dok se pripremamo za tradicionalna slavlja, zvijezde za 2026. godinu spremaju nešto drugačiji scenarij.

Planetarni tranziti ukazuju na pojačanu napetost, a astrološke prognoze sugeriraju da bi za neke obiteljski ručak mogao postati poprište neočekivanih drama.

Čini se da će četiri horoskopska znaka teže no obično pronalaziti mir i sklad, a njihovi kratki fitilji mogli bi zapaliti atmosferu za blagdanskim stolom.

Ovan: Kad se strast pretvori u borbu za autoritet

Ovnovi ulaze u 2026. godinu pod teškim utjecajem Saturna i Neptuna koji ulaze upravo u njihov znak. Ova rijetka konjunkcija stvara atmosferu u kojoj se ovan osjeća apsolutno uvjerenim u vlastitu istinu, bez prostora za kompromis.

Njihova prirodna impulzivnost i želja za vodstvom bit će naglašene do krajnjih granica. Kako se Uskrs bude približavao, moguće je da će se nositi s posljedicama profesionalnih izazova ili naglih promjena u osobnim odnosima s kraja ožujka, što će ih ostaviti posebno osjetljivima.

Za uskršnjim stolom, bilo kakvo dovođenje u pitanje njihovog autoriteta, planova ili odluka bit će okidač za eksplozivnu reakciju. Neće oklijevati suočiti se s izvorom frustracije direktno i bez uvijanja.

Iako bi mogli reći "Ma, nije to uopće važno", u sebi će proživljavati dramu epskih razmjera, jer je bijes često jedina emocija koju učinkovito procesuiraju.

Jarac: Između poslovnih ambicija i obiteljskih očekivanja

Za jarčeve, travanj je jedan od najizazovnijih mjeseci u godini. Saturn, njihov vladajući planet, ulazi u Ovna i stvara oštar kvadrat s njihovim znakom, što donosi golem pritisak i trenje između profesionalnih ambicija i obiteljskih obaveza.

Vjerojatno će se osjećati preopterećeno, iscrpljeno i neshvaćeno od strane najbližih. Ako članovi obitelji budu inzistirali na "blagdanskom duhu" i tražili više pažnje nego što jarac osjeća da može pružiti, njegova će frustracija proključati. Umjesto tople obiteljske atmosfere, mogli bi odgovoriti hladnim, proračunatim argumentima.

Astrolozi upozoravaju da Jarac, kad je pod pritiskom, može postati nemilosrdan u ostvarivanju svojih ciljeva, a u ovom slučaju cilj je jednostavno "preživjeti" obiteljsko okupljanje.

Njihova izjava "Završio sam s ovom raspravom" zapravo znači da argumentacija prestaje tek kad oni odnesu apsolutnu pobjedu.

Vaga: Kad mirotvorac izgubi strpljenje

Vage, koje inače teže harmoniji i ravnoteži, naći će se pod izravnim udarom Saturna u Ovnu tijekom cijelog travnja. Ova opozicija donosi osjećaj sputanosti i nametnutih pravila, što je iznimno iscrpljujuće za znak koji živi za mir. Odnosi, koji su inače njihova snaga, postaju izvor pritiska.

Za uskršnjim stolom mogli bi se osjećati zarobljeno obiteljskim tradicijama ili prisiljeno posredovati u dugogodišnjim svađama rodbine. Iako će se dugo truditi održati privid mira, u jednom trenutku bi pritisak mogao postati prevelik.

Izjava "Ne želim se svađati" kod vage često znači da je mentalno već stotinu puta prošla kroz konfrontaciju, ali stvarni sukob izaziva joj kratki spoj.

Kad se to dogodi, njihov inače miran nastup može zamijeniti neočekivani ispad, jer je narušavanje njihova osjećaja za pravdu kap koja prelijeva čašu.

Rak: Emocionalne granice na kušnji

Predviđa se da će 2026. biti emocionalno zahtjevna godina za rakove, a obiteljski odnosi bit će na velikom testu. Nalaze se u fazi učenja postavljanja zdravih granica, što često izaziva neslaganje s rodbinom naviknutom na njihovu stalnu brižnost i popustljivost. Neočekivana kriza krajem ožujka mogla bi ih ostaviti posebno ranjivima i osjetljivima uoči blagdana.

Tijekom uskršnjeg ručka, ako osjete da se njihov trud podcjenjuje ili ako netko pokrene stare obiteljske rane, njihova će osjetljivost dovesti do emotivnih konfrontacija.

Nemojte da vas zavara njihovo kratko "Dobro", jer to u prijevodu znači da je zamjeranje upravo pohranjeno u kristalno jasnu memoriju za sljedećih nekoliko desetljeća. Skloni su stvari shvaćati vrlo osobno i branit će se obrambenim argumentima ili čak emocionalnom manipulacijom kako bi zaštitili svoje osjećaje.