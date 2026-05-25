Tinejdžerica ostala paralizirana nakon što je preboljela gripu: 'Vrištala je od bolova'

Jedna tinejdžerica ostala je paralizirana od vrata nadolje nakon što je preboljela, kako se činilo, običnu gripu. Slučaj Lexi Brown iz Essexa u Engleskoj, koja se oporavljala kod kuće od simptoma sličnih gripi, šokirao je javnost i skrenuo pozornost na rijetke, ali razorne neurološke komplikacije koje mogu proizaći iz uobičajenih virusnih infekcija.

U prosincu 2025. godine, Lexi, tada četrnaestogodišnjakinja, počela se oporavljati od gripe kada je iznenada osjetila nesnosnu bol. Njezina majka, Stacy Grantham, ispričala je kako ju je kći užasnuta nazvala telefonom.

"Nazvala me i vrištala od bolova", prisjetila se Stacy. "Znate onaj vrisak za koji odmah znate da nešto ozbiljno nije u redu? E, to je bio takav vrisak."

Dok je tridesettrogodišnja Stacy stigla kući, hitna pomoć već je bila na mjestu događaja i provodila reanimaciju. Lexi je hitno prevezena u bolnicu, gdje su je liječnici stavili u medicinski induciranu komu kako bi stabilizirali njezino stanje i otkrili što se dogodilo, piše People.

Šokantna dijagnoza i teška prognoza

Lexi se probudila pet dana kasnije, ali vijesti su bile poražavajuće: bila je paralizirana od vrata nadolje. "Rečeno nam je da se više nikada neće moći pomicati i da će do kraja života biti priključena na respirator", rekla je njezina majka.

Tinejdžerici je na kraju dijagnosticiran spinalni moždani udar, rijetko stanje uzrokovano prekidom dotoka krvi u leđnu moždinu. Za razliku od češćih moždanih udara koji pogađaju mozak, spinalni udari pogađaju leđnu moždinu i mogu uzrokovati iznenadnu i jaku bol u vratu i leđima, utrnulost i paralizu. Oni čine samo oko jedan posto svih moždanih udara.

"Moždani udar zamišljate kao nešto što se događa starijim osobama, ne mislite da se može dogoditi zdravoj četrnaestogodišnjakinji", rekla je njezina majka. "Nikada nisu pronašli uzrok, jedino za što se mogu uhvatiti jest da je imala gripu, ali nije imala nikakvih postojećih zdravstvenih problema."

Veza između gripe i neuroloških komplikacija

Iako je slučaj Lexi Brown iznimno rijedak, on ističe potencijalnu opasnost od gripe. Stručnjaci upozoravaju da gripa može izazvati upalne procese u tijelu koji ponekad dovode do stvaranja krvnih ugrušaka, što posljedično može uzrokovati moždani udar.

Studije su potvrdile ovu vezu. Jedna studija objavljena u časopisu Neurology otkrila je da su djeca koja su imala prehladu ili gripu imala privremeno povećan rizik od moždanog udara. Drugo istraživanje pokazalo je da je 18 posto djece koja su doživjela moždani udar imalo infekciju tjedan dana prije, u usporedbi sa samo tri posto djece koja nisu imala moždani udar. Djeca s postojećim kroničnim neurološkim stanjima pod još su većim rizikom.

Borba za oporavak i prilagodba na novu stvarnost

Lexi, sada petnaestogodišnjakinja, prolazi kroz intenzivnu fizioterapiju i uspjela je povratiti nešto pokreta u udovima. Iako tijekom dana može disati bez pomoći respiratora, i dalje mora govoriti kroz traheostomsku cjevčicu i ne može obavljati svakodnevne zadatke, poput samostalnog hranjenja.

"Sada može govoriti kao i prije, ali glas joj je promukliji i ima neugodnu cjevčicu u vratu", objasnila je Stacy. "Bila je strastvena pjevačica i glas joj je oduzet, što je za nju bilo poražavajuće."

Lexi, koja je obožavala glazbeno kazalište i ples, sada se prilagođava novoj stvarnosti. "Ona je izgubila sve što voli", rekla je njezina majka, dodajući da obitelj "pokušava ostati pozitivna zbog nje".

Unatoč prvim prognozama, Lexi je postigla značajan napredak. Jedan od "ogromnih" trenutaka za obitelj bio je kada je uspjela samostalno sjediti tridesetak sekundi, nešto za što su im liječnici rekli da nikada neće biti moguće.

