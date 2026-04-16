Preživjela je moždani udar i šest operacija srca i kralježnice: 'Ponosna sam na svoje ožiljke'

Još kao beba borila se za život, a danas stoji uspravno, može slobodno disati i viša je za 7,5 centimetara nakon operacije kralježnice. Uz to je uspješno prošla pet operacija srca, od kojih jednu još kao novorođenče. Daisy Mai Osborne (17), iz britanskog Newquaya, dokazuje da i tijelo puno ožiljaka može ispričati priču sa sretnim krajem.

''Osjećam kao da je ovo novi početak za mene'', kaže Daisy. ''Živim 17 godina sa složenim zdravstvenim problemima, tako da mi je ova operacija zaista promijenila život – ne samo fizički, nego i emocionalno. Toliko sam zahvalna. Iskreno, ne mogu riječima opisati koliko'', povjerava se ova lijepa djevojka na kojoj se na prvi pogled ne vidi kroz kakve je teškoće prošla.

Rođena je sa srčanom manom

Njezina majka Louisa i danas pamti šok kada su liječnici otkrili srčanu manu kod Daisy još tijekom trudnoće. ''Preplavila me mješavina straha, brige i tuge'', prisjeća se. ''No rečeno nam je da operacija koju će trebati ima vrlo visoku stopu uspješnosti i činilo se da sve ide u dobrom smjeru'', priča Louisa.

''Imala sam potpuno povjerenje u kardiološki tim jer je Daisy Mai bila pod skrbi vrhunske specijalizirane dječje bolnice. Rekli su nam da je riječ o vrlo ozbiljnom stanju koje zahtijeva hitnu njegu nakon rođenja'', opisuje teške trenutke koje je proživjela još prije nego što je rodila kćer.

Nakon rođenja Daisy je odmah prebačena na intenzivnu njegu i u roku od tjedan dana podvrgnuta prvoj operaciji. ''Bilo je zastrašujuće – nijedna majka ne želi biti odvojena od svog djeteta. Gledati njezino maleno tijelo spojeno na monitore i žice bilo je srceparajuće'', priznaje Louisa, dodajući da su liječnici na kraju donijeli ključne odluke koje su joj spasile život. Tijekom sljedećeg tjedna Daisy je prošla još dvije složene operacije.

Borba je trajala godinama

Ni godinama kasnije njezina borba nije završila. Nova operacija srca uslijedila je kada je imala 9 mjeseci. Nakon nje je čak doživjela moždani udar. Posljednji zahvat obavljen je kada je imala devet godina. Uz ozbiljne srčane probleme mučila ju je i skolioza kralježnice, zbog koje je godinama nosila korzet.

''Bio je to težak put. Bojala sam se operacije i svim sam je silama pokušavala izbjeći'', priznaje. Na kraju je ipak morala na devetosatni zahvat. ''Osjećala sam ogroman strah. Moja kralježnica bila je jako zakrivljena'', kaže ova hrabra mlada djevojka.

Nakon operacije čak je ponovno učila hodati. ''Bilo je čudno ponovno učiti jednostavne stvari, ali svaki mali korak bio je veliki napredak“, dodaje.

Danas ova samouvjerena mlada žena kaže: ''Sada sam visoka 173 cm. Narasla sam gotovo 7,5 centimetara, što je bio neočekivan i divan bonus'', smiješi se. I ne smetaju joj veliki ožiljci na leđima i prsima. ''Oni predstavljaju sve kroz što sam prošla i koliko sam daleko stigla. Ponosna sam na njih'', zaključuje.

POGLEDAJTE VIDEO Neurologinja otkriva kako prepoznati teško stanje kod žena: 'Ovo su ključni simptomi'