Nagelsmann prekršio pravilo zbog 88-godišnjeg novinara

Njemački izbornik Julian Nagelsmann napravio je neuobičajen potez uoči utakmice protiv Curaçaa na Svjetskom prvenstvu te je na konferenciji za medije otkrio dio početne postave. Izuzetak je napravio zbog Hartmuta Scherzera, legendarnog njemačkog sportskog novinara koji je toga dana slavio 88. rođendan.

Na Scherzerovo pitanje hoće li mladi branič Nathaniel Brown biti u početnoj postavi, Nagelsmann je odgovorio potvrdno, uz napomenu da to čini samo zbog njegova rođendana.

🇩🇪 Wunderbare Geste bei der Pressekonferenz vor dem WM-Start gegen Curaçao: Julian Nagelsmann gratuliert Reporter-Legende Hartmut Scherzer, der heute seinen 88. Geburtstag feiert und seine 17. (!) WM als Journalist begleitet. „Trinken Sie heute ein Bierchen“, sagt Nagelsmann.… pic.twitter.com/lGSZ7Gha2Y — Kerry Hau (@kerry_hau) June 14, 2026

Posebno ga je impresionirala činjenica da Scherzer prati svoje 17. Svjetsko prvenstvo, a prvo je izvještavao još 1962. godine u Čileu. Tijekom više od šest desetljeća karijere pratio je najveće nogometne i sportske događaje, uključujući 21 Olimpijske igre i 33 Tour de Francea.

Na pitanje zašto i dalje putuje i radi u 88. godini, Scherzer je kratko odgovorio: „Strast. Samo i isključivo strast.“ Nagelsmannova gesta tako je konferenciju pretvorila u svojevrsnu počast jednom od najdugovječnijih sportskih novinara Europe.