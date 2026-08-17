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BRAZILAC NA BRAZILCA /

Nije mu pružio ruku, Neymar mu brutalno odgovorio: 'On je za mene nitko'

Nije mu pružio ruku, Neymar mu brutalno odgovorio: 'On je za mene nitko'
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Foto: Vanessa Carvalho/Zuma Press/Profimedia

Njihov sukob traje još od 2020. godine, kada je Mendes u dresu Lyona žestoko startao na Neymara

17.8.2026.
23:08
Sportski.net
Vanessa Carvalho/Zuma Press/Profimedia
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Neymar se vratio na teren u dresu Santosa, a njegov povratak obilježio je novi susret s Thiagom Mendesom, s kojim već godinama ima zategnut odnos.

Prije početka utakmice protiv Vasca da Game igrači su se pozdravljali, no Mendes je odlučio preskočiti Neymara. Brazilac je ostao vidno iznenađen, a stara netrpeljivost ponovno je došla u prvi plan.

 

 

Njihov sukob traje još od 2020. godine, kada je Mendes u dresu Lyona žestoko startao na Neymara. Napadač PSG-a tada je na nosilima i u suzama napustio teren, a Mendes je dobio crveni karton i tri utakmice suspenzije.

Od tada su njihovi odnosi ostali narušeni, a nove tenzije pojavile su se i ranije ove godine. Mendes je sada otvoreno objasnio zašto nije želio pružiti ruku Neymaru, dok mu Brazilac nije ostao dužan.

Ipak, posljednju riječ imao je Santos. Neymarova momčad slavila je uvjerljivo 3:0, pa je njegov povratak završio na najbolji mogući način.

Neymar
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