Nije mu pružio ruku, Neymar mu brutalno odgovorio: 'On je za mene nitko'

Neymar se vratio na teren u dresu Santosa, a njegov povratak obilježio je novi susret s Thiagom Mendesom, s kojim već godinama ima zategnut odnos.

Prije početka utakmice protiv Vasca da Game igrači su se pozdravljali, no Mendes je odlučio preskočiti Neymara. Brazilac je ostao vidno iznenađen, a stara netrpeljivost ponovno je došla u prvi plan.

🎙️ Thiago Mendes sobre o motivo pelo qual se recusou a apertar a mão de Neymar:



“Eu me recusei a apertar a mão dele de propósito. Como você pode me acusar de tentar deliberadamente acabar com a sua carreira? É uma acusação séria e, para mim, completamente desnecessária e… pic.twitter.com/xrqi3sNNnk — Full90 (@Full90Official) August 17, 2026

Njihov sukob traje još od 2020. godine, kada je Mendes u dresu Lyona žestoko startao na Neymara. Napadač PSG-a tada je na nosilima i u suzama napustio teren, a Mendes je dobio crveni karton i tri utakmice suspenzije.

Od tada su njihovi odnosi ostali narušeni, a nove tenzije pojavile su se i ranije ove godine. Mendes je sada otvoreno objasnio zašto nije želio pružiti ruku Neymaru, dok mu Brazilac nije ostao dužan.

Ipak, posljednju riječ imao je Santos. Neymarova momčad slavila je uvjerljivo 3:0, pa je njegov povratak završio na najbolji mogući način.