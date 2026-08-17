Deportivo se vratio u La Ligu, a onda je uslijedio spektakl na Riazoru

Nakon osam godina Deportivo se vratio u La Ligu, a povratak je otvorio remijem 1:1 protiv Elchea.

Domaćini su poveli u 21. minuti kada je Aubameyang pobjegao obrani i preciznim udarcem pogodio za 1:0, a pogodak je proslavio svojim prepoznatljivim saltom.

Elche je u nastavku potpuno preuzeo kontrolu i pritiskao domaćine. Vratar Roman nekoliko je puta spašavao Deportivo, ali u 75. minuti nije mogao ništa nakon udarca glavom Aguada za 1:1.

Do kraja su obje momčadi imale prilike za pobjedu, no rezultat se nije mijenjao. Deportivo je tako povratak među elitu započeo bodom.