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Deportivo se vratio u La Ligu, a onda je uslijedio spektakl na Riazoru

Deportivo se vratio u La Ligu, a onda je uslijedio spektakl na Riazoru
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Foto: R Hipolito/AFP7/Shutterstock Editorial/Profimedia

Povratnici u La Ligu...

17.8.2026.
23:17
Sportski.net
R Hipolito/AFP7/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Nakon osam godina Deportivo se vratio u La Ligu, a povratak je otvorio remijem 1:1 protiv Elchea.

Domaćini su poveli u 21. minuti kada je Aubameyang pobjegao obrani i preciznim udarcem pogodio za 1:0, a pogodak je proslavio svojim prepoznatljivim saltom.

Elche je u nastavku potpuno preuzeo kontrolu i pritiskao domaćine. Vratar Roman nekoliko je puta spašavao Deportivo, ali u 75. minuti nije mogao ništa nakon udarca glavom Aguada za 1:1.

Do kraja su obje momčadi imale prilike za pobjedu, no rezultat se nije mijenjao. Deportivo je tako povratak među elitu započeo bodom.

Deportivo AlavesLa Liga
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