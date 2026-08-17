Trumpa sada podržava samo 33 posto Amerikanaca, a jedna stvar ih ozbiljno brine

Potpora američkom predsjedniku Donald Trumpu pala je na najnižu razinu u njegovu predsjedničkom mandatu, a premoćna većina Amerikanaca zabrinuta je da će američki rat s Iranom dugo potrajati, pokazalo je ispitivanje Ipsosa za Reuters završeno u ponedjeljak.

Samo 33 posto ispitanika u četverodnevnom istraživanju reklo je da odobrava Trumpov rad u Bijeloj kući, a 64 posto ih ne odobrava.

Trumpova potpora, koja je pala s 35 posto u anketi zaključenoj početkom ovog mjeseca te je niža nego u bilo kojem trenutku njegova sadašnjeg mandata, sada se izjednačila s najnižom razinom iz njegova prethodnog mandata, dosegnutom u prosincu 2017. godine.

Udarac nakon napada na Iran

Nakon što se prošle godine vratio u Bijelu kuću uz potporu nešto manje od polovice zemlje, Trumpova popularnost ove je godine pretrpjela udarac nakon što je naredio napade na Iran zajedno s američkim saveznikom Izraelom.

Sukob koji je uslijedio paralizirao je petinu globalne trgovine naftom, izazvavši skok cijena benzina koji opterećuje američka kućanstva, ali i Trumpove republikanske saveznike koji u studenome na međuizborima brane većinu u Kongresu.

Trump, koji je u kampanji obećavao obuzdavanje inflacije i izbjegavanje dugotrajnih ratova, u početku je tvrdio da će sukob s Iranom trajati nekoliko tjedana te je isticao da je rat jedini način da se Iran spriječi u razvoju nuklearnog oružja koje bi moglo ugroziti svijet.

No Iran se pokazao otpornim te je uvelike blokirao trgovinu naftom kroz Hormuški tjesnac, čak i nakon što se sukob smirio.

Oko 80 posto Amerikanaca - uključujući 87 posto demokrata i 71 posto republikanaca - smatra da će američka umiješanost u Iranu "potrajati dulje vrijeme", pokazalo je ispitivanje. Samo 16 posto ispitanika reklo je da će sukob vjerojatno završiti za nekoliko tjedana.

Ispitivanje, provdeno putem interneta, obuhvatilo je 1166 odraslih Amerikanaca diljem zemlje, uz marginu pogreške od tri postotna boda.