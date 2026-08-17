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Nesvakidašnje scene s novim Hajdukovcem: Pogledajte kako je opsovao na predstavljanju

Nesvakidašnje scene s novim Hajdukovcem: Pogledajte kako je opsovao na predstavljanju
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Foto: Kemal Softic

Hajduk je tako doveo slobodnog igrača koji iza sebe ima iskustvo igranja u Švedskoj, Rusiji, Španjolskoj, Njemačkoj i Italiji

17.8.2026.
22:59
Sportski.net
Kemal Softic
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Dennis Hadžikadunić novi je igrač Hajduka. Iskusni 28-godišnji stoper i reprezentativac Bosne i Hercegovine stigao je na Poljud bez odštete nakon isteka ugovora s Rostovom, a s Bijelima je potpisao suradnju do ljeta 2028. godine.

Hajduk je tako dobio novo rješenje u obrani, a Gonzalo Garcia još jednog igrača s bogatim međunarodnim iskustvom.

Hadžikadunić je prošao omladinske selekcije Švedske, ali je na seniorskoj razini izabrao BiH. Za reprezentaciju je debitirao 2020. godine i dosad skupio 33 nastupa. Bio je i dio momčadi na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Rođen je u Malmöu, gdje je i počeo karijeru, a 2018. godine preselio je u Rostov. Nakon početka rata u Ukrajini uslijedile su posudbe u Malmö, Mallorcu, HSV i Sampdoriju.

U Španjolskoj je nastupao u La Ligi, u Njemačkoj je skupio 49 utakmica za HSV, dok je prošle sezone za Sampdoriju odigrao 28 susreta u Serie B.

Hajduk je tako doveo slobodnog igrača koji iza sebe ima iskustvo igranja u Švedskoj, Rusiji, Španjolskoj, Njemačkoj i Italiji.

Hajduk Split
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