Nesvakidašnje scene s novim Hajdukovcem: Pogledajte kako je opsovao na predstavljanju

Dennis Hadžikadunić novi je igrač Hajduka. Iskusni 28-godišnji stoper i reprezentativac Bosne i Hercegovine stigao je na Poljud bez odštete nakon isteka ugovora s Rostovom, a s Bijelima je potpisao suradnju do ljeta 2028. godine.

Hajduk je tako dobio novo rješenje u obrani, a Gonzalo Garcia još jednog igrača s bogatim međunarodnim iskustvom.

Hadžikadunić je prošao omladinske selekcije Švedske, ali je na seniorskoj razini izabrao BiH. Za reprezentaciju je debitirao 2020. godine i dosad skupio 33 nastupa. Bio je i dio momčadi na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Rođen je u Malmöu, gdje je i počeo karijeru, a 2018. godine preselio je u Rostov. Nakon početka rata u Ukrajini uslijedile su posudbe u Malmö, Mallorcu, HSV i Sampdoriju.

U Španjolskoj je nastupao u La Ligi, u Njemačkoj je skupio 49 utakmica za HSV, dok je prošle sezone za Sampdoriju odigrao 28 susreta u Serie B.

Hajduk je tako doveo slobodnog igrača koji iza sebe ima iskustvo igranja u Švedskoj, Rusiji, Španjolskoj, Njemačkoj i Italiji.