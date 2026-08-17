FIFA dala otkaz jednom od svojih najviših dužnosnika nakon što je kritizirao Infantina
Infantino proživljava jako teške dane u FIFA-i
FIFA je otpustila jednog od svojih najviših dužnosnika, glavnog operativnog direktora Kevina Lamoura, nakon što je on kritizirao plan Giannija Infantina o prodaji vlasničkih prava na svjetsko prvenstvo privatnim investitorima, doznaje Sky Sports.
"FIFA može potvrditi da je radni odnos između FIFA-e i Kevina Lamoura, kao glavnog operativnog direktora FIFA-e, završio 17. kolovoza 2026. godine. FIFA zahvaljuje Kevinu na dvogodišnjoj službi i želi mu puno sreće u budućnosti.", potvrdila je FIFA, a Sky News navodi da se nije radilo o sporazumnom raskidu, već da je Lamour dobio otkaz zbog javnih kritika na račun Infantina.
Lamour je svoje oštre kritike na račun Giannija Infantina javno iznio krajem srpnja godine, kada je u nizu istupa optužio predsjednika FIFA-e za potpunu netransparentnost, "laž propustom" i obmanjivanje zaposlenika krovne nogometne organizacije u vezi s tajnim planom prodaje udjela u Svjetskom prvenstvu privatnim investitorima.
Tada je naglasio da taj kontroverzni plan nije projekt FIFA-ine administracije, već isključivo samovoljna ideja jednog čovjeka koji provodi moć unilateralno i ignorira potpredsjednike, članove Vijeća, nacionalne saveze, klubove, igrače i navijače.
Podsjetimo, Infantino je u jako lošoj situaciji poslije neuspješnog plana da proda dio vlasničkih prava za organizaciju natjecanja pod nadzorom FIFA-e, među kojima je i svjetsko prvenstvo u nogometu. Odmah nakon što je taj plan izašao na vidjelo, brojni savezi su ustali protiv njega, UEFA je najavila bojkot SP-a, a Gianni je izgubio podršku nekih najbližih suradnika.
Ubrzo je Infantino povukao taj plan, no on je izazvao veliku štetu i njegov ponovni izbor za predsjednika FIFA-e postao je jako neizvjestan.