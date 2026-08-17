FIFA dala otkaz jednom od svojih najviših dužnosnika nakon što je kritizirao Infantina

FIFA je otpustila jednog od svojih najviših dužnosnika, glavnog operativnog direktora Kevina Lamoura, nakon što je on kritizirao plan Giannija Infantina o prodaji vlasničkih prava na svjetsko prvenstvo privatnim investitorima, doznaje Sky Sports.

"FIFA može potvrditi da je radni odnos između FIFA-e i Kevina Lamoura, kao glavnog operativnog direktora FIFA-e, završio 17. kolovoza 2026. godine. FIFA zahvaljuje Kevinu na dvogodišnjoj službi i želi mu puno sreće u budućnosti.", potvrdila je FIFA, a Sky News navodi da se nije radilo o sporazumnom raskidu, već da je Lamour dobio otkaz zbog javnih kritika na račun Infantina.

🚨 FIFA COO Kevin Lamour has been sacked after speaking out against Gianni Infantino.



🗣️ FIFA spokesperson to @talkSPORT: “FIFA can confirm that the working relationship between FIFA and Kevin Lamour as FIFA’s Chief Operating Officer has ended on 17 August 2026.



“FIFA thanks… pic.twitter.com/ljHn1Cy4Nc — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 17, 2026

Lamour je svoje oštre kritike na račun Giannija Infantina javno iznio krajem srpnja godine, kada je u nizu istupa optužio predsjednika FIFA-e za potpunu netransparentnost, "laž propustom" i obmanjivanje zaposlenika krovne nogometne organizacije u vezi s tajnim planom prodaje udjela u Svjetskom prvenstvu privatnim investitorima.

Tada je naglasio da taj kontroverzni plan nije projekt FIFA-ine administracije, već isključivo samovoljna ideja jednog čovjeka koji provodi moć unilateralno i ignorira potpredsjednike, članove Vijeća, nacionalne saveze, klubove, igrače i navijače.

Podsjetimo, Infantino je u jako lošoj situaciji poslije neuspješnog plana da proda dio vlasničkih prava za organizaciju natjecanja pod nadzorom FIFA-e, među kojima je i svjetsko prvenstvo u nogometu. Odmah nakon što je taj plan izašao na vidjelo, brojni savezi su ustali protiv njega, UEFA je najavila bojkot SP-a, a Gianni je izgubio podršku nekih najbližih suradnika.

Ubrzo je Infantino povukao taj plan, no on je izazvao veliku štetu i njegov ponovni izbor za predsjednika FIFA-e postao je jako neizvjestan.