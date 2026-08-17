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FIFA dala otkaz jednom od svojih najviših dužnosnika nakon što je kritizirao Infantina

FIFA dala otkaz jednom od svojih najviših dužnosnika nakon što je kritizirao Infantina
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Foto: Jaime SALDARRIAGA/AFP/Profimedia

Infantino proživljava jako teške dane u FIFA-i

17.8.2026.
23:33
M.G.
Jaime SALDARRIAGA/AFP/Profimedia
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FIFA je otpustila jednog od svojih najviših dužnosnika, glavnog operativnog direktora Kevina Lamoura, nakon što je on kritizirao plan Giannija Infantina o prodaji vlasničkih prava na svjetsko prvenstvo privatnim investitorima, doznaje Sky Sports.

"FIFA može potvrditi da je radni odnos između FIFA-e i Kevina Lamoura, kao glavnog operativnog direktora FIFA-e, završio 17. kolovoza 2026. godine. FIFA zahvaljuje Kevinu na dvogodišnjoj službi i želi mu puno sreće u budućnosti.", potvrdila je FIFA, a Sky News navodi da se nije radilo o sporazumnom raskidu, već da je Lamour dobio otkaz zbog javnih kritika na račun Infantina.

Lamour je svoje oštre kritike na račun Giannija Infantina javno iznio krajem srpnja  godine, kada je u nizu istupa optužio predsjednika FIFA-e za potpunu netransparentnost, "laž propustom" i obmanjivanje zaposlenika krovne nogometne organizacije u vezi s tajnim planom prodaje udjela u Svjetskom prvenstvu privatnim investitorima. 

Tada je naglasio da taj kontroverzni plan nije projekt FIFA-ine administracije, već isključivo samovoljna ideja jednog čovjeka koji provodi moć unilateralno i ignorira potpredsjednike, članove Vijeća, nacionalne saveze, klubove, igrače i navijače.

Podsjetimo, Infantino je u jako lošoj situaciji poslije neuspješnog plana da proda dio vlasničkih prava za organizaciju natjecanja pod nadzorom FIFA-e, među kojima je i svjetsko prvenstvo u nogometu. Odmah nakon što je taj plan izašao na vidjelo, brojni savezi su ustali protiv njega, UEFA je najavila bojkot SP-a, a Gianni je izgubio podršku nekih najbližih suradnika.

Ubrzo je Infantino povukao taj plan, no on je izazvao veliku štetu i njegov ponovni izbor za predsjednika FIFA-e postao je jako neizvjestan.

 

Gianni InfantinoFifaSvjetsko PrvenstvoOtkaz
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