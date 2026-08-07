Nakon žestokih napada, Infantino dobio podršku cijelog kontinenta

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino dobio je podršku Afričke nogometne konfederacije (CAF).

Podrška iz Afrike stiže nakon što se Infantino našao u jako lošoj situaciji poslije neuspješnog plana da proda dio vlasničkih prava za organizaciju natjecanja pod nadzorom FIFA-e, među kojima je i svjetsko prvenstvo u nogometu.

Odmah nakon što je taj plan izašao na vidjelo, brojni savezi su ustali protiv njega, UEFA je najavila bojkot SP-a, a Gianni je izgubio podršku nekih najbližih suradnika.

Sve je to bio težak udarac za njegovu kandidaturu na sljedećim izborima za čelnika FIFA-e, koji se održavaju u ožujku 2027., no u posljednje vrijeme stigla mu je i brana.

Podrška iz Afrike

Prvo su čelnici FIFA-e na izvanrednom sastanku pružili podršku Infantinu i priznali da je plan o prodaji vlasničkih udjela, a sada je na njegovu stranu stala i Afrička konfederacija.

"Izvršni odbor CAF-a ('EXCO') jednoglasno podržava 'Zajedničko priopćenje' predsjednika FIFA-e i glavnog tajnika o FIFA Forward Enterpriseu te će se nastaviti fokusirati na to da afrički nogomet postane među najboljima na svijetu i na pridržavanje najboljih svjetskih praksi upravljanja i transparentnosti. CAF je primio na znanje izjave u 'Zajedničkom priopćenju' u kojima stoji: 'priznajemo da su učinjene pogreške u procesu predloženog osnivanja FIFA Forward Enterprisea ('FFE'). Svakako nije bila namjera da se Vijeće FIFA-e i članice FIFA-e osjećaju isključenima iz procesa i to se trebalo rješavati drugačije. Iskreno se ispričavamo zbog ovih pogrešaka i obvezujemo se da se one neće ponoviti. S tim na umu, provest ćemo potrebnu reviziju, a izvješće će biti predstavljeno Vijeću FIFA-e na njegovoj sljedećoj redovnoj sjednici. Nadalje, kao što je već poznato, prijedlog koji bi bio podložan odobrenju članica FIFA-e i Vijeća FIFA-e, sada je povučen sa stola. Uvijek se mogu izvući pouke i nastavit ćemo poboljšavati naše procese u svjetlu ovog iskustva.", stoji u priopćenju CAF-a.

Raskol s Europom

Dok iz Afrike stižu poruke podrške, iz Europe dolazi suprotan ton. UEFA je ponovila stav o gubitku povjerenja u Infantina, naglasivši da uvjeti za suradnju nisu ispunjeni. Traže jamstva da se "pokušaji unakažavanja nogometa" neće ponoviti, a prijetnja bojkotom natjecanja ostaje na snazi.