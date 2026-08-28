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OKONČANA POTRAGA /

Nestao prije više od tjedan dana, a sada se oglasio bivši reprezentativac: 'Dobro sam'

Nestao prije više od tjedan dana, a sada se oglasio bivši reprezentativac: 'Dobro sam'
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Foto: ATTILA KISBENEDEK/AFP/Profimedia

Ákos Buzsáky oglasio se nakon što je njegova majka prijavila nestanak. Bivši mađarski reprezentativac objasnio je zašto se povukao i zahvalio svima koji su brinuli za njega.

28.8.2026.
22:41
Sportski.net
ATTILA KISBENEDEK/AFP/Profimedia
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Bivši mađarski nogometni reprezentativac Ákos Buzsáky oglasio se na Facebooku nakon što su se proteklih dana pojavile informacije da je nestao i da za njim traga policija. Nekadašnji veznjak poručio je kako je dobro te zahvalio svima koji su pokazali zabrinutost.

Vijest o njegovu nestanku stigla je iz Mađarske, gdje je objavljeno da mu se više od tjedan dana nije moglo ući u trag. Njegova majka obratila se policiji jer nije znala gdje se nalazi niti je li siguran.

Buzsáky je u objavi pojasnio kako je tijekom posljednjih nekoliko mjeseci prolazio kroz velike životne promjene koje su ga snažno iskušavale. U jednom je trenutku, kako je naveo, osjetio potrebu udaljiti se od svakodnevnih obveza i uobičajene rutine.

Njegovo privremeno povlačenje, međutim, dovelo je do nesporazuma s obitelji, koja nije znala gdje se nalazi.

„Čim sam saznao za situaciju, prekinuo sam svoje povlačenje i obavijestio nadležna tijela“, poručio je Buzsáky.

Time je okončana neizvjesnost koja je posljednjih dana vladala oko nekadašnjeg mađarskog reprezentativca.

Buzsáky se pritom zahvalio svima koji su mu tijekom tog razdoblja slali poruke podrške i pokazali zabrinutost za njegovo stanje.

„Hvala vam na brizi i mislima koje ste mi uputili. Zaista je divan osjećaj dobiti toliko ljubavi“, napisao je 44-godišnji bivši nogometaš.

Najdublji trag u klupskoj karijeri Buzsáky je ostavio u Queens Park Rangersu, kojem se prvo priključio na posudbi 2007. godine. Na Loftus Roadu proveo je pet sezona te među navijačima londonskog kluba postao prepoznatljiv po kreativnosti, udarcima iz daljine i važnim pogocima.

Tijekom karijere u Ujedinjenom Kraljevstvu nastupao je i za Plymouth Argyle, Portsmouth i Barnsley. Ukupno je upisao 243 nastupa i postigao 33 pogotka.

Buzsáky je objavom prije svega želio umiriti javnost i potvrditi da je siguran, a istodobno zahvaliti svima koji su se proteklih dana raspitivali za njega i izrazili zabrinutost.

MađarskaNestanak
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