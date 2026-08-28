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BUNDESLIGA /

Bayern furiozno krenuo u obranu titule: Pala petarda na Allianz Areni

Bayern furiozno krenuo u obranu titule: Pala petarda na Allianz Areni
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Foto: HMB Media/Sipa USA/Profimedia

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić zaigrao je za Bayern od 74. minute.

28.8.2026.
22:37
Hina
HMB Media/Sipa USA/Profimedia
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Počela je nova sezona Bundeslige, a u premijernom susretu su aktualni prvaci, nogometaši Bayerna, na domaćem terenu svladali Stuttgart s 5-1.

U prvom poluvremenu postignut je samo jedan pogodak te je Bayern vodio 1-0. Nakon kornera, u gužvi gostujućeg šesnaesterca, najbolje je reagirao Upamecano i postigao prvi domaći pogodak.

Na startu drugog dijela Stuttgart je izjednačio golom Vangomana, ali Bayern se brzopotezno vratio u vodstvo. Olise je u 55. minuti zabio za 2-1, dok je gostujući strijelac Vangoman u 57. bio autor autogola za 3-1 domaće momčadi. U završnici je Bayern dodatno povećao prednost na konačnih 5-1, a mrežu Stuttgarta su pogađali Pavlović u 82. i Diaz u 92. minuti.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić zaigrao je za Bayern od 74. minute.

Bayern MünchenBundesligaStuttgart
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