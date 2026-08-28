Como odbio dvije nove ponude za Baturinu: Od cifre 'boli glava'

Talijanski prvoligaš Como odbio je dvije ponude od 70 milijuna eura iz engleske Premier lige za hrvatskog veznjaka Martina Baturinu.

Vijest je to koju je donio stručnjak za transfere Sacha Tavolieri. On navodi kako su Aston Villa i Newcastle ponudili Comu 70 milijuna eura za igrača koji je oduševio na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, no kako je Como tu ponudu glatko odbio jer Baturinu vide kao ključnog igrača i ne žele ga prodati.

🇭🇷 Martin Baturina will stay at Como 1907 this season.



The Croatian midfielder was highly sought-after on the market, with offers from Newcastle and Aston Villa.



Both English clubs were ready to offer up to €70M for Baturina, but Como considered him untouchable. #NUFC #AVFC pic.twitter.com/yzbrbmf21q — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 28, 2026

Podsjećamo, Como je Baturinu doveo prošlog ljeta za 18 milijuna eura fiksne odštete, uz bonuse s kojima odšteta može stići do visokih 25 milijuna eura. Uz to, Dinamo je zadržao i pravo na 15 posto odštete od sljedećeg Baturinina transfera, pa bi sveukupna zarada hrvatskog prvaka lako mogla završiti među najvećim poslovima u povijesti Modrog kluba.

Također dodajemo da ovo nisu prve ponude za Baturinu. Villa je hrvatskog veznjaka željela i na samom početku prijelaznog roka, no tada je Como odbio ponudu od 55 milijuna eura, zahtijevajući 80. Hoće li Englezi do kraja prijelaznog roka stići do te brojke i hoće li je Talijani prihvatiti, tek treba vidjeti.