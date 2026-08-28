FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEMA PRODAJE /

Como odbio dvije nove ponude za Baturinu: Od cifre 'boli glava'

Como odbio dvije nove ponude za Baturinu: Od cifre 'boli glava'
×
Foto: Ettore Griffoni/Zuma Press/Profimedia

Hoće li Englezi do kraja prijelaznog roka stići s novom, trećom, ponudom i hoće li je Talijani prihvatiti, tek treba vidjeti.

28.8.2026.
23:10
Sportski.net
Ettore Griffoni/Zuma Press/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Talijanski prvoligaš Como odbio je dvije ponude od 70 milijuna eura iz engleske Premier lige za hrvatskog veznjaka Martina Baturinu.

Vijest je to koju je donio stručnjak za transfere Sacha Tavolieri. On navodi kako su Aston Villa i Newcastle ponudili Comu 70 milijuna eura za igrača koji je oduševio na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, no kako je Como tu ponudu glatko odbio jer Baturinu vide kao ključnog igrača i ne žele ga prodati.

Podsjećamo, Como je Baturinu doveo prošlog ljeta za 18 milijuna eura fiksne odštete, uz bonuse s kojima odšteta može stići do visokih 25 milijuna eura. Uz to, Dinamo je zadržao i pravo na 15 posto odštete od sljedećeg Baturinina transfera, pa bi sveukupna zarada hrvatskog prvaka lako mogla završiti među najvećim poslovima u povijesti Modrog kluba.

Također dodajemo da ovo nisu prve ponude za Baturinu. Villa je hrvatskog veznjaka željela i na samom početku prijelaznog roka, no tada je Como odbio ponudu od 55 milijuna eura, zahtijevajući 80. Hoće li Englezi do kraja prijelaznog roka stići do te brojke i hoće li je Talijani prihvatiti, tek treba vidjeti.

Martin BaturinaComoSerie A
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike