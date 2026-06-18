Zabio Englezima, pa ga odmah htjeli kupiti: Otočki velikan poslao mega ponudu za Baturinu

Martin Baturina bio je jedan od dvojice hrvatskih strijelaca u porazu 4:2 od Engleske na otvaranju Svjetskog prvenstva.

Ofenzivni veznjak Coma bio je među najboljim igračima na terenu, što ne treba čuditi s obzirom na formu u kojoj igra posljednjih mjeseci. Takve bi mu izvedbe mogle donijeti veliki transfer i prije nego što se očekivalo jer je Aston Villa za Baturinu poslala "mega" ponudu.

Kako javlja talijanski stručnjak za transfere Nicolo Schira, klub iz Birminghama poslao je ponudu vrijednu više od 50 milijuna eura za hrvatskog reprezentativca, no ona je odbijena. Prema navodima talijanskih medija, Como neće pristati na prodaju Baturine za manje od 80 milijuna eura.

Behind The Scenes - #Como have turned down a very huge bid (over €50M) from #AstonVilla for Martin #Baturina. The croatian talent is considered non-transferable. #transfers #AVFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 17, 2026