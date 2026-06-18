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ODUŠEVLJEN JE /

Legendarni Srbin nastavlja hvaliti Hrvatsku: 'Oni kao da nisu s Balkana'

Legendarni Srbin nastavlja hvaliti Hrvatsku: 'Oni kao da nisu s Balkana'
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Foto: Damir Hajdarbasic/PIXSELL

'Danas smo vidjeli da snaga vrijedi, ali um caruje', komentirao je Bogdanović

18.6.2026.
8:01
Sportski.net
Damir Hajdarbasic/PIXSELL
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Hrvatska je u srijedu navečer odigrala svoju prvu utakmicu na ovogodišnjem Mundijalu. U susretu protiv Engleske "Vatreni" su nakon vrlo dobrog prvog poluvremena pali u nastavku i izgubili 4-2, no mnoge je oduševila igra hrvatske reprezentacije.

Jedan od njih je i Rade Bogdanović, legendarni srpski nogometaš rođen u Sarajevu, bivši igrač Atletico Madrida, a danas komentator RTS-a tijekom Svjetskog prvenstva.

"Danas smo vidjeli da snaga vrijedi, ali um caruje. Ovih 11 hrvatskih nogometaša... Ja nisam vidio tehnički pismenije igrače na ovim prostorima. Nesebična igra, povratna lopta, udarac... Taj drugi gol je čisto savršenstvo. Hrvati su podbacili u nekim situacijama, poput jedanaesterca Luke Modrića, ali... Hrvati igraju nogomet, a to je jednostavna igra. Kolektiv je jako važan, imaju kemiju", rekao je Bogdanović pa nastavio:

"Sučićev dribling kod prvog gola i onda povratna lopta. To je jako inteligentna ekipa. Gvardiol s takvom mirnoćom prima loptu, a drugi središnji branič toliko je drzak da je uzeo loptu na 30 metara, pod visokim pritiskom Engleza, i još počeo driblati."

Bogdanović nije imao riječi hvale samo za igrače. Kada su ga upitali kako gleda na odluku da Musa počne od prve minute, a da Kovačić utakmicu započne na klupi, odgovorio je:

"To nam govori da je izbornik Dalić sjeo i dobro razmislio. On ne robuje imenima. To mi je nevjerojatno. Kao da nije s Balkana. Postavlja se kao autoritet i zato je stavio Kovačića na klupu. Zna što hoće, a to se vidi i po odluci da uvrsti Musu u početni sastav. Nema veze što igra u Americi, u Dallasu. Sigurno je vidio nešto u svom konceptu igre, pogotovo jer znamo da je i Ante Budimir imao odličnu sezonu", zaključio je Bogdanović.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaEngleska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Rade Bogdanović
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