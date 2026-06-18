Pogledajte što je izbornik Dalić izjavio odmah nakon poraza od Engleske

Hrvatska nogometna reprezentacija u utakmici 1. kola skupine L na Svjetskom nogometnom prvenstvu je u Dallasu pred 70389 gledatelja izgubila od Engleske sa 2-4 (2-2).

Englesku je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz kaznenog udarca, izjednačio je Martin Baturina u 36. minuti, da bi novu prednost Engleskoj još jednom osigurao Kane u 42. minuti. Na 2-2 poravnao je Petar Musa u petoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela.

Početkom nastavka, već u 47. minuti za novo vodstvo Engleske pogodio je Jude Bellingham da bi Marcus Rashford u 85. minuti povisio na 4-2.

Izbornik Dalić bio je potišten nakon poraza u razgovoru za HRT.

"Težak poraz. Drugo poluvrijeme smo odigrali jako loše. Prvo smo primili u dva prekida dva gola, penal pa korner. Dobro smo stajali, a neke stvarni nismo dobro odradili. Početak drugog, prođe duga lopta, primimo gol i teško se vratiti", rekao je izbornik.

Što je pošlo po krivu prilikom engleskog trećeg gola?

"Ne mogu sad komentirati, slabo smo zatvorili dugu loptu, loša rotacija i to je to", kazao je izbornik.

Zadovoljan je bio engleski izbornik Thomas Tuchel.

"Bilo je teško, mučili smo se prvo poluvrijeme. Odlično smo reagirali u drugom poluvremenu, puno prilika, puno energije, pobijedili smo za naše navijače, sretan sam. Reakcija je bila odlična u drugom poluvremenu, u prvom nismo bili dobri, bili smo nervozni, na kraju smo zasluženo pobijedili. Bili smo pasivni nakon zabijenog gola, povukli smo se što nije naša igra i kaznili su nas. Svidjela mi se reakcija protiv odličnog suparnika", riječi su engleskog izborrnika.