Nešto se kuha uoči Engleske: Schildenfeld otkrio što se stvarno osjeća prije otvaranja

Uoči otvaranja Svjetskog prvenstva i dvoboja Hrvatske i Engleske, u studiju RTL-a Danas gostovao je bivši hrvatski reprezentativac Gordon Schildenfeld, koji će tijekom turnira biti stalni stručni sukomentator. Razgovor je s njim vodio Boris Jovičić, a glavne teme bile su očekivanja od utakmice, taktičke odluke izbornika Zlatka Dalića te uloga mladih igrača.

Na samom početku Schildenfeld je priznao da ga, unatoč iskustvu na najvećoj sceni, ipak hvata određena doza nervoze uoči velikog okršaja.

S te strane, kad nisi na terenu, ta se nervoza itekako osjeti. Osjeti se i taj, kao što vidimo na televiziji, navijački duh oko stadiona i sve što to nosi. Međutim, kad si na terenu, onda nemaš taj uvid – jednostavno si fokusiran i sve izgleda potpuno drugačije. Iskreno, i mene pomalo hvata nervoza zbog utakmice, zbog cijelog ambijenta i činjenice da Hrvatska otvara Svjetsko prvenstvo.

Puno se govorilo o formaciji za Englesku. Krenut ćemo s tri igrača u obrani, dakle 3-5-2. Kakva je to formacija? Je li to sustav u koji Dalić uistinu vjeruje?

Dalić je već odavno najavio da bi Hrvatska mogla tako igrati protiv Engleske. Očito vjeruje u taj sustav. On je jedini koji ima potpun uvid u stanje ekipe, i fizičko i mentalno, kao i u spremu igrača. Nemam razloga ne vjerovati mu. Iza nas su dva jako uspješna turnira na kojima je Hrvatska igrala ozbiljan nogomet. Igramo protiv vrlo dobrog protivnika i ne smijemo si dopustiti da budemo previše defenzivni, kako se to često zna dogoditi. Englezi imaju ogromnu kvalitetu prema naprijed, možda i najbolji napadački dio na svijetu u ovom trenutku, i trebat će odigrati savršenu utakmicu da ih se zaustavi.

Kroz pripreme se puno govorilo o Luki Vuškoviću, koji je odigrao sjajnu sezonu u HSV-u u Njemačkoj, u Bundesligi. S druge strane, u svom prvom velikom natjecanju čeka ga vatreno krštenje protiv Harryja Kanea. Jesmo li mu stavili prevelik teret na leđa ili je spreman?

Ne vjerujem. I ja sam u jednom trenutku rekao da bi možda moglo biti previše, ali sam optimist. Igrao je na jako visokoj razini i pokazao da može igrati u jednoj od najjačih liga svijeta. Na njega se ozbiljno računa i u klubu i u reprezentaciji. Biti na tom nivou već ti daje određenu snagu i mentalitet, a dođe trenutak kada moraš ući u vatru. Ovo je njegov trenutak na velikom natjecanju. Tako je bilo i kod mene na Europskom prvenstvu 2012. To su situacije u kojima sav tvoj dosadašnji rad mora doći na naplatu, uz koncentraciju i vrhunsku utakmicu. Nadam se da će mu tako biti i danas, jer oko sebe ima kvalitetne suigrače, a protiv sebe vrhunski napad koji treba zaustaviti na najvišoj razini.

Uoči naše analize razgovarali smo i o tome kako bismo voljeli vidjeti da izbornik pruži priliku mlađim igračima, prije svega Baturini i Petru Sučiću, koji imaju 23, odnosno 22 godine, uz Vuškovića. To je budućnost hrvatske reprezentacije, a prema informacijama iz stožera, ti bi igrači mogli krenuti kao dvije “desetke” u sustavu.

Često smo pričali o tome da su se vremena promijenila. Nekad su stariji igrači dominirali, a danas mladi puno ranije dolaze do vrhunskog nivoa. Već s dvadesetak godina to je sredina karijere. Danas se ranije odlazi u inozemstvo, ranije se igra na visokoj razini. To su igrači koji već godinama igraju ozbiljan nogomet u jakim klubovima, dokazali su se i treba im vjerovati. Klubovi na najvišoj razini računaju na njih, a isto bi trebala i reprezentacija. Pokazali su kvalitetu i u klupskom i u reprezentativnom nogometu i to je ono najbolje što Hrvatska ima u ovom trenutku među mladim igračima. Trebat će nam dobra prezentacija, čak i fantastična. Veliki sam optimist i nadam se pobjedi.

I za kraj naše prve analize – ime koje se istaknulo u posljednjim satima, odnosno nakon jučerašnje konferencije za medije, je Petar Musa u vrhu napada, igrač koji poznaje Dallas, atmosferu i teren.