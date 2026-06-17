Jedna zemlja, ista emocija! Ovako izgleda navijanje za Vatrene diljem Hrvatske

Kakvo prvo poluvrijeme u Dallasu – puna drama, preokreti i golovi s obje strane, uz atmosferu koja se osjeti i na tribinama i diljem Hrvatske.

Engleska je bolje otvorila susret i povela u 12. minuti. Harry Kane je pogodio iz drugog pokušaja nakon što je Dominik Livaković prvo sjajno obranio njegov udarac s bijele točke, no jedanaesterac je ponovljen i napadač Engleske tada ipak pogađa za 1:0.

Hrvatska se nakon početnog šoka postupno stabilizirala i počela tražiti svoju igru, a nagrada je stigla u 36. minuti. Martin Baturina sjajno je reagirao nakon povratne lopte Petra Sučića i preciznim udarcem poravnao rezultat na 1:1.

Ipak, Engleska je brzo odgovorila. Samo šest minuta kasnije ponovno je Kane strijelac, ovoga puta nakon kornera, pa su Vatreni ponovno bili u rezultatskom zaostatku. No Hrvatska nije posustala, u samoj završnici prvog dijela Petar Musa zabija za 2:2 i vraća potpuni egal na poluvremenu.

Utakmica se igra u visokom ritmu, a hrvatski navijači u Arlingtonu ne prestaju s glasnom podrškom Vatrenima. Atmosfera se dodatno podiže iz minute u minutu, dok se uzbuđenje prelijeva i na ulice Hrvatske.

U Bjelovaru, Osijeku, Puli, Zagrebu (Cvjetni trg i Trg bana Jelačića), Splitu i Rijeci – navijačka euforija ujedinila je cijelu zemlju. Kockice su ponovno obojale Hrvatsku u crveno-bijele boje, a emocija je ista na svakom dijelu zemlje.

Tekstualni prijenos utakmice možete pratiti uz komentare našeg novinara Dominika Franculića OVDJE, dok analize i razgovore s hrvatskim nogometnim stručnjacima donosi naš novinar i urednik Silvijo Maksan, u razgovorima s Kopićem, Špeharom, Besekom, Šafarićem, Jurčevićem, Peršonom, Karačićem, Šarićem i Skočićem - a to sve pogledajte OVDJE.