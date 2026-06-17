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Ivana Knoll 'hipnotizirala' Engleza koji je snimljen kako je promatra: Evo što je radila

Ivana Knoll 'hipnotizirala' Engleza koji je snimljen kako je promatra: Evo što je radila
Foto: Stanley Gontha, Pro Shots/Alamy/Profimedia
Engleski navijač znatiželjno i pomalo hipnotizirano gleda u Ivanu Knoll.
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Ivana Knoll ponovno je privukla pažnju javnosti, ovoga puta na Dallas stadionu (AT&T Stadium) gdje se, uoči utakmice 1. kola skupine L SP-a između Engleske i Hrvatske u srijedu, pojavila u izdanju koje nije moglo proći nezapaženo.

Hrvatska influencerica i model, koja je već ranije postala globalno prepoznatljivo lice s nogometnih tribina, i u SAD-u je izazvala veliki interes prolaznika. Dok je pozirala pred kamerama, jedan engleski navijač "uhvaćen" je u trenutku znatiželjnog pogleda prema Knoll, što je dodatno zapelo za oko fotografima.

Knoll se kretala samouvjereno, pozirajući u prepoznatljivom stilu koji redovito privlači pažnju na društvenim mrežama i sportskim događanjima diljem svijeta.

Fotografije iz Dallasa još jednom potvrđuju njezin status osobe koja ne prolazi nezapaženo, bez obzira na lokaciju ili događaj.

Tablice omogućuje Sofascore

17.6.2026.
20:43
Silvijo Maksan
Stanley Gontha, Pro Shots/Alamy/Profimedia
Ivana KnollSvjetsko Prvenstvo 2026.
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