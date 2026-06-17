Ivana Knoll 'hipnotizirala' Engleza koji je snimljen kako je promatra: Evo što je radila

Ivana Knoll ponovno je privukla pažnju javnosti, ovoga puta na Dallas stadionu (AT&T Stadium) gdje se, uoči utakmice 1. kola skupine L SP-a između Engleske i Hrvatske u srijedu, pojavila u izdanju koje nije moglo proći nezapaženo.

Hrvatska influencerica i model, koja je već ranije postala globalno prepoznatljivo lice s nogometnih tribina, i u SAD-u je izazvala veliki interes prolaznika. Dok je pozirala pred kamerama, jedan engleski navijač "uhvaćen" je u trenutku znatiželjnog pogleda prema Knoll, što je dodatno zapelo za oko fotografima.

Knoll se kretala samouvjereno, pozirajući u prepoznatljivom stilu koji redovito privlači pažnju na društvenim mrežama i sportskim događanjima diljem svijeta.

Fotografije iz Dallasa još jednom potvrđuju njezin status osobe koja ne prolazi nezapaženo, bez obzira na lokaciju ili događaj.