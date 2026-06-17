Ismijavao Putina pa dobio metak u leđa: Ovo su djela koja su razbjesnila diktatora

Ruski umjetnik i politički aktivist u egzilu Semjon Skrepetski, poznat po satiričnim radovima u kojima je ismijavao ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegove saveznike, ubijen je u ponedjeljak u istočnoj Poljskoj u napadu koji istražitelji opisuju kao ciljano ubojstvo. Skrepetski, čije je pravo ime bilo Robert Kuzovkov, pronađen je mrtav na parkiralištu u gradu Biała Podlaska, nedaleko od granice s Bjelorusijom. Imao je 44 godinem piše The Sun.

Prema informacijama poljskog tužiteljstva, na njega je iz neposredne blizine pucao zasad nepoznati napadač. Istražitelji navode da je žrtva pogođena s ukupno pet hitaca u glavu, prsa i leđa.

"Kada je žrtva pala na tlo, počinitelj joj se približio, ispalio još tri hica i zatim brzo pobjegao s mjesta događaja. Robert K. preminuo je na mjestu događaja", izjavio je glasnogovornik Okružnog tužiteljstva u Lublinu Marcin Kozak. Na mjestu zločina pronađeno je pet čahura i metak kalibra 9 milimetara, a područje je satima bilo blokirano zbog očevida. U tijeku je obdukcija koja bi trebala rasvijetliti dodatne okolnosti smrti.

Poznat po provokativnim radovima protiv Kremlja

Skrepetski je posljednjih godina stekao međunarodnu pozornost svojim politički angažiranim umjetničkim djelima. U svojim radovima često je prikazivao Vladimira Putina kao brutalnog diktatora te kritizirao bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka i čečenskog vođu Ramzana Kadirova.

Samo nekoliko dana prije smrti organizirao je prosvjed ispred ruskog veleposlanstva u Berlinu. Tom je prilikom bacio rusku zastavu u kantu za smeće te nosio umjetnički prikaz Staljina s bebom Vladimirom Putinom u naručju.

Prema navodima bliskih suradnika, umjetnik je uoči smrti tvrdio da prima prijetnje od pristaša Kremlja, uključujući i prijetnje seksualnim nasiljem.

Potraga za ubojicom

Poljska policija pokrenula je opsežnu potragu za počiniteljem. U blizini bjeloruskog konzulata privedena su dvojica bjeloruskih državljana u dobi od 33 i 37 godina, no za sada nije potvrđena njihova povezanost sa zločinom. Istražitelji su također razgovarali s taksistom koji je navodno prevozio moguće osumnjičenike iz Varšave.

"Trenutačno je najvažnije utvrditi identitet počinitelja i što prije ga privesti", izjavio je glasnogovornik policije Andrzej Fijołek, dodajući kako postoji mogućnost da se osumnjičenik nakon zločina presvukao kako bi prikrio tragove.

Napetosti i kritike unutar Rusije

Ubojstvo dolazi u trenutku sve izraženijih napetosti unutar ruskog političkog i medijskog prostora. Posljednjih tjedana pojavili su se znakovi nezadovoljstva među pojedinim proratnim komentatorima i javnim osobama koje su dosad podržavale Kremlj.

Istodobno, pojedini ruski oporbeni političari upozoravaju na rastuće društvene i gospodarske probleme povezane s ratom u Ukrajini. Među njima je i oporbeni zastupnik Vjačeslav Marhajev, koji je nedavno upozorio da se Rusija nalazi pred ozbiljnim društvenim izazovima te pozvao vlasti da preispitaju daljnji tijek rata.

Poljske vlasti zasad ne iznose pretpostavke o mogućem motivu ubojstva Semjona Skrepetskog, no istraga se nastavlja u više smjerova, uključujući mogućnost politički motiviranog atentata.