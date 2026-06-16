Ubijen čovjek koji je ismijavao Putina, policija: 'Sve upućuje na egzekuciju'

Semjon Skrepetski, ruski umjetnik poznat po karikaturama ruskog predsjednika Vladimira Putina, ubijen je jučer u istočnoj Poljskoj, javlja Anadolu.

Poljski mediji izvijestili su da je 44-godišnji ruski državljanin, koji je živio u gradu Biala Podlaska blizu bjeloruske granice, ubijen u napadu koji nalikuje na egzekuciju.

Policija je potvrdila da je 44-godišnji ruski državljanin u ponedjeljak ujutro ustrijeljen na ulici nedaleko od centra grada te je kasnije podlegao ozljedama. Napadač ili više njih pobjegli su s mjesta događaja. Iako je jedna poljska televizija izvijestila da je bjeloruski državljanin priveden nedaleko od bjeloruskog konzulata u Biala Podlaskoj nedugo nakon pucnjave, vlasti još nisu službeno potvrdile uhićenje.

Ubojstvo se dogodilo u vrijeme pojačanih napetosti između Poljske i Rusije. Varšava je višekratno optuživala Moskvu i njezinu saveznicu Bjelorusiju za provođenje hibridnih operacija protiv Poljske, koje uključuju kibernetičke napade, pokušaje sabotaže, dezinformacijske kampanje i stvaranje migrantskog pritiska na istočnoj granici Europske unije.

Poljski tužitelji i policija pokrenuli su istragu, a više detalja očekuje se idućih dana. Zasad nema javnih dokaza koji bi pucnjavu izravno povezivali s ruskim državnim akterima, a poljski istražitelji nisu objavili mogući motiv.

Glasnogovornik policije Andrzej Fijolek izjavio je za poljske medije kako okolnosti upućuju na ciljano ubojstvo. "Ako netko na ulici priđe određenoj osobi i ispali hice, sve upućuje na to da je postojala namjera da je se ubije", rekao je, naglasivši da istražitelji još utvrđuju motiv.

Kritičar Kremlja

Poljske televizijske kuće TVN i wPolsce24 izvijestile su da je ubijeni Skrepetski bio umjetnik čije su satirične karikature često ciljale Putina, čečenskog vođu Ramzana Kadirova i druge osobe povezane s ruskom vlašću. Navodi se da je Rusiju napustio 2021. godine zbog straha od političkog progona.

Samo nekoliko dana prije smrti Skrepetski je sudjelovao na prosvjedu ispred ruskog veleposlanstva u Berlinu. Na fotografijama koje su se proširile društvenim mrežama vidi se kako drži umjetnički rad koji prikazuje sovjetskog vođu Josifa Staljina kako hrani malog Putina.

Posljednjih godina poljske su vlasti privele više osoba optuženih za špijunažu u korist Rusije i Bjelorusije te su javno upozoravale da ruske obavještajne službe ostaju aktivne diljem središnje Europe. Nekoliko europskih zemalja također je prijavilo sumnjive sabotaže povezane s Rusijom od početka njezine potpune invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Potvrdi li se da je riječ o ciljanom ubojstvu umjetnika i kritičara Kremlja koji je živio u egzilu, slučaj će neizbježno povući usporedbe s ranijim napadima na ruske disidente, novinare i kritičare u Rusiji i inozemstvu. Jedan od najpoznatijih primjera je ubojstvo ruske novinarke Ane Politkovske 2006. godine, ustrijeljene nakon što je godinama kritizirala Kremlj i rat u Čečeniji.

Slučaj je za Poljsku posebno osjetljiv jer se dogodio blizu granice s Bjelorusijom, u vrijeme kada su sigurnosne službe već u stanju povišene pripravnosti zbog ruskih i bjeloruskih aktivnosti u regiji.