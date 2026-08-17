Gorjelo na granici sa Srbijom, kod Makarske ispaljivali rakete: Doznajemo kakvo je stanje jutros

Hrvatska je iza sebe ostavila još nekoliko teških dana u borbi s požarima. Nakon katastrofalne vatrene stihije na omiškom području, gorjelo je i na Pelješcu, Dinari, Dugom otoku, zadarskom području, a u nedjelju poslijepodne požar je izbio i kod Iloka.

Vatrogasci su istodobno morali reagirati i na krajnje neodgovorne poteze poput ispaljivanja četiri signalne rakete na području Makarske rivijere.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za Net.hr u ponedjeljak ujutro poručuje da je situacija trenutačno znatno mirnija.

"Sve je mirno. Danas smo nastavili s izviđanjem", rekao je Tucaković za Net.hr.

Smirilo se i na Dinari i kod Iloka

Požar kod Iloka, koji je gorio s obje strane hrvatsko-srpske granice na području poznatom kao "Dolina mira", lokaliziran je. Prema riječima glavnog vatrogasnog zapovjednika, izgorjelo je oko 20 hektara.

Vatrogasci su ondje gasili mladu šumu, nisko raslinje i suho granje, a nijedan objekt nije stradao.

Mirnije je i na Dinari. Tucaković kaže da se požar smirio, dok su tijekom jučerašnjeg dana na požarištu djelovale i zračne snage.

Na zadarskom području vatrogasci su se tijekom vikenda borili s novim požarima, a situacija se tijekom nedjelje postupno poboljšavala.

Kod Jovića je vatra prijetila objektima i u samo pola sata do sat vremena prošla oko dva kilometra, no vatrogasci su uspjeli zaustaviti širenje prema naselju.

U međuvremenu se i ondje situacija smirila te trenutačno nema većih problema na požarištu.

USKOK istražuje sumnju na terorizam

Istodobno traje istraga o mogućem namjernom izazivanju požara na zadarskom području. Policija je uhitila četiri osobe nakon što ih je bračni par kod Raštevića uočio u blizini vatre i o svemu odmah obavijestio policiju.

Kako je RTL Danas doznao, u slučaj se uključio i USKOK zbog sumnje na terorizam. Kriminalističko istraživanje i dalje traje, a tek treba utvrditi jesu li uhićeni povezani s izazivanjem jednog ili više požara.

Nakon dana u kojima su se požari otvarali gotovo jedan za drugim, situacija je sada mirnija, no vatrogasci nastavljaju izviđanje i nadzor požarišta, dok policija i istražitelji pokušavaju utvrditi kako su pojedini požari počeli.