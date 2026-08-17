Dinamo u jednom danu radi čak tri transfera: Napokon se rješava problematična pozicija

Dinamo bi tijekom ponedjeljka trebao "srediti" čak tri transfera. U plavi bi salon trebali stići Kiril Kravcov (24) i Fuzy Taylor (18), dok bi put Njemačke trebao Gabriel Vidović.

To su informacije koje je plasirao Germanijak, koji navodi kako oba vezna igrača već treniraju s Modrima te ih samo liječnički pregled dijeli od službenog potpisa za Modre. Riječ je o dva igrača koji primarno igraju na poziciji defenzivnog veznog, a od kojih u Maksimiru dosta očekuju.

Kravcov je 24-godišnji bivši mladi ruski reprezentativac koji je posljednje četiri godine igrao za Soči. U mladosti je prošao akademiju Zenita iz Sankt-Peterburga, a iako je za njim postojao interes dvaju klubova iz La Lige te moskovskog Lokomotiva, on se odlučio doći u Dinamo.

Taylor je pak "igrač za budućnost". Riječ je o igraču koji će u Dinamo stići na posudbu iz ganskog prvoligaša Medeame, za koju je prošle sezone odigrao čak 28 utakmica na putu do osvajanja naslova prvaka. On će za početak igrati u B momčadi i postupno konkurirati za prvi sastav, gdje ga Modri vide kao savršenu zamjenu za Josipa Mišića.

Za dolazak Kravcova, a pogotovo Taylora, zna se već neko vrijeme, no oni su tek nedavno riješili problem s vizom pa će tek sada imati liječnički pregled, nakon kojeg će, ako sve bude u redu, potpisati ugovor s Dinamom.

Što se tiče Gabriela Vidovića, sve se već zna. Kako je potvrdio sam trener Mario Kovačević nakon utakmice s Rudešom, taj je transfer više-manje gotov i Dinamova desetka će prije utakmice s Vikingom potpisati za Paderborn. Vidović je u Dinamo stigao prošlog ljeta za 1,2 milijuna eura iz Bayerna, a Paderborn će ga platiti tri milijuna eura, od čega će nešto više od dva milijuna pripasti Dinamu.

Što se pak tiče vratara, Dinamo će taj "problem" riješiti nakon doigravanja s Vikingom. Ako Plavi izbore elitu, novi vratar sigurno stiže, a ako ispadnu u Europsku ligu, moguće je da daju puno povjerenje Filipoviću ili Nevestiću, kako je prije neki dan pisao Germanijak.

Za kraj dodajemo da Germanijak piše kako Dinamo neće prijaviti niti Kravcova niti ranije pridošlog Nsokija za Ligu prvaka. Budući da niti jedan niti drugi nisu prošli pripreme, oni nisu u punoj formi te se njihove prve utakmice očekuju tek početkom rujna.