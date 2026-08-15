Livakovićev povratak na Maksimir visi o koncu: Evo gdje je zapelo

Dominik Livaković želi ostati u Dinamu, a ista je želja i na Maksimiru. Ipak, dogovor s Fenerbahčeom zasad nije postignut, ponajviše zbog odštete koju turski klub traži za hrvatskog vratara.

Fenerbahče je Livakovića 2023. godine doveo iz Dinama za 6,6 milijuna eura, a sada ga je spreman pustiti za oko pet milijuna. Modrima je ta cifra previsoka, pogotovo jer su ga još 2015. godine iz NK Zagreba doveli za samo 625 tisuća eura.

Livaković je prošlu sezonu završio na posudbi u Dinamu, s kojim je osvojio dvostruku krunu, a nakon povratka u Istanbul više nije u planovima Fenerbahčea. Ugovor s turskim klubom ima do ljeta 2028. godine.

U međuvremenu njegov agent Andy Bara pokušava pronaći rješenje. Prema pisanju turskog novinara Sameta Cayira, Bara bi idućeg tjedna ponovno trebao otputovati u Istanbul na razgovore s čelnicima Fenerbahčea.

Livaković je za Dinamo dosad upisao 310 nastupa, dok je za Fener branio 74 puta.