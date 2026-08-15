Šaljite najljepše zalaske! Nakon što nam je Mjesec 'ukrao' dio Sunca, vi nam ukradite dah

Djelomična pomrčina Sunca je prošla, naočale su spremljene, Mjesec se vratio redovitim obvezama, a mi smo ostali s jednim važnim pitanjem: Koji je najljepši zalazak sunca koji ste snimili ovog, ili možda nekog od prošlih, ljeta?

Jer proteklih dana nebo kao da je odlučilo pokazati što sve zna. Najprije je, 12. kolovoza, Mjesec odlučio malo se umiješati u posao Suncu i priredio nam djelomičnu pomrčinu. Kako se cijeli spektakl kod nas odvijao neposredno prije zalaska, dobili smo pravi nebeski spektakl: Sunce, Mjesec, horizont i svi mi koji smo tražili mjesto s dovoljno čistim pogledom prema zapadu.

Bio je to prizor za pamćenje, ali budimo iskreni, Sunce nas i bez Mjesečeve pomoći zna ostaviti bez riječi.

Zato Net.hr pokreće kreativni nagradni natječaj 'Najljepši zalasci sunca!'

Možda ste pomrčinu uhvatili u spektakularnom kadru, ali možda ste jednostavno jednog sasvim običnog dana pogledali prema horizontu i pomislili: ''Čekaj malo, pa ovo je za naslovnicu!''

E pa, možda i jest. Mi tražimo upravo to.

Tražimo najljepše zalaske koji ostavljaju bez daha

Pošaljite nam svoje najljepše fotografije zalaska sunca – bilo da ste ih snimili na moru, u gradu, na planini, s balkona, kroz prozor, s neke ceste na kojoj ste morali stati jer jednostavno niste mogli odoljeti prizoru ili na mjestu za koje ćete reći da je ''najbolje čuvana tajna Hrvatske''.

Tražimo zalaske koji ostavljaju bez daha, boje koje izgledaju nestvarno, oblake koji su se taj dan posebno potrudili, savršeni trenutak kad Sunce nestaje iza horizonta – i, naravno, fotografije zbog kojih ćemo se u redakciji ozbiljno posvađati oko toga koja je najljepša.

Tri najbolje osvojit će nagradu

A tri fotografije koje uredništvo Net.hr-a proglasi najljepšima bit će i nagrađene!

Sada je red na vas. Zavirite u galeriju na svom mobitelu, pregledajte fotoaparate, ulovite neki novi zalazak i pošaljite nam fotografiju koja će nam dokazati da nema filtera boljeg od onoga koji priroda napravi sama.

Jer možda Mjesec ne može baš svaki dan zakloniti Sunce, ali zalazak nam gotovo svaku večer daje novu priliku za mali spektakl.

Šaljite nam svoje najljepše zalaske sunca – a mi ćemo odabrati tri koja će zasjati najjače!

Za sudjelovanje u Kreativnom natječaju potrebno je poslati fotografiju zalaska sunca putem Facebook stranice Net.hr-a ili na adresu e-pošte: [email protected]. Svaka prijava mora sadržavati ime i prezime sudionika te fotografiju koju će potom ocjenjivati žiri sastavljen od urednika s Net.hr-a. Tri najbolje ocijenjene fotografije osvojit će nagradu.

Veselimo se vašim fotografijama.

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