Bez zvijezde, ali ne i bez života? Mjeseci lutajućih planeta mogli bi biti nastanjivi

Planeti koji lutaju međuzvjezdanim prostorom, bez zvijezde koju bi mogli zvati domom, možda ipak imaju mjesece dovoljno tople da podrže život, pokazuje nova studija.

'Dovoljno vremena da se pojavi život'

Kombinacijom guste atmosfere vodika i unutarnjeg zagrijavanja uzrokovanog plimnim naprezanjima zbog gravitacijske interakcije s matičnim planetom, egzomjesec bi teoretski mogao održavati uvjete s tekućom vodom – osnovni preduvjet nastanjivosti – čak do 4,3 milijarde godina.

To je gotovo koliko i sadašnja starost Zemlje, što je dovoljno vremena da se složen život pojavi, razvije i evoluira, tvrdi tim predvođen astrofizičarom David Dahlbüdding iz Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics u Njemačkoj.

"Otkrili smo jasnu povezanost između tih udaljenih mjeseca i rane Zemlje, gdje su visoke koncentracije vodika – nastale udarima asteroida – mogle stvoriti uvjete za život", kaže Dahlbüdding.

U svemiru postoje trilijuni lutajućih planeta

Iako se smatra da se planeti obično formiraju oko zvijezda, oni ondje ne ostaju nužno zauvijek. Rane godine planetarnog sustava mogu postati gravitacijski kaotične, a simulacije sugeriraju da se značajan postotak svjetova izbaci u međuzvjezdani prostor.

Takve "lutajuće" planete vrlo je teško otkriti, ali znanstvenici smatraju da ih ima mnogo. Ako na svaku zvijezdu dolazi između 17 i 21 lutajućeg planeta, prema procjeni iz 2023. godine, to znači da u svemiru postoje trilijuni takvih svjetova.

Prema radu iz 2025. godine, ti lutajući planeti – barem oni veći – mogu formirati vlastite sustave mjeseca. Također je moguće da planet izbačen iz orbite oko zvijezde zadrži svoj mjesec, što pokazuju modeli.

Svijet bez zvijezde je prehladan

Smatra se da sami lutajući planeti nisu dobra mjesta život. Jedan od najvažnijih uvjeta života na Zemlji je tekuća voda; ne poznajemo nijedan oblik života koji može postojati bez nje.

Da bismo tražili život, prvo moramo tražiti uvjete pogodne za tekuću vodu. Svijet koji luta svemirom bez zvijezde koja bi ga zagrijavala vjerojatno nema takve uvjete – jednostavno je prehladan.

Međutim, zvijezda nije jedini izvor topline – a lutajući planet koji je zadržao svoj egzomjesec mogao bi zagrijavati taj mjesec. Tijekom procesa izbacivanja iz sustava zvijezde, orbita egzomjeseca oko lutajućeg planeta vjerojatno postaje izduženija.

To znači da se njegova udaljenost od planeta mijenja tijekom orbite, što stvara izmjenična naprezanja duboko u unutrašnjosti egzomjeseca i zagrijava ga iznutra.

Samo po sebi to nije dovoljno za nastanjivost. Potreban je još jedan sastojak koji sprječava da se unutarnja toplina rasprši u svemir. Prethodni modeli rješavali su taj problem gustom atmosferom ugljikova dioksida koja djeluje poput pokrivača i zadržava toplinu.

Infracrveno zračenje i njegov utjecaj

Međutim, u iznimno hladnim uvjetima ugljikov dioksid se kondenzira, pa toplina relativno brzo izlazi. Studija iz 2023. pokazala je da atmosfera ugljikova dioksida može održavati nastanjivost egzomjeseca do oko 1,6 milijardi godina.

To bi moglo biti dovoljno vremena da se život pojavi, ali nedovoljno za daljnji razvoj; na Zemlji je trebalo gotovo 3 milijarde godina da život evoluira u višestanične oblike, Science Alert.

Zato su se Dahlbüdding i njegovi kolege okrenuli alternativnom modelu: što ako atmosfera nije od ugljikova dioksida, nego od vodika? Vodik ostaje u plinovitom stanju čak i u vrlo hladnim uvjetima i može učinkovito zadržavati toplinu.

Razlog je taj što infracrveno zračenje uglavnom prolazi kroz vodik, ali pod visokim tlakom molekule vodika mogu se međusobno sudarati, stvarajući komplekse koji apsorbiraju i zadržavaju toplinsko zračenje.

Buduća istraživanja na teorijskoj razini

Kada je tim modelirao egzomjesece s atmosferama bogatim vodikom, uvjeti pogodni za tekuću vodu u nekim su slučajevima ostajali stabilni i do 4,3 milijarde godina.

Naravno, morali bi biti ispunjeni i drugi uvjeti da bi se život pojavio i opstao, ali kao polazište ovo istraživanje pokazuje da je nastanjivost egzomjeseca doista moguća – odnosno da zvijezde nisu nužan uvjet za postojanje života.

Trenutačno nemamo instrumente sposobne istraživati atmosfere takvih mjeseca, ako ih uopće pronađemo, ali postoje načini da se ova ideja dalje testira na teorijskoj razini.

"U budućim istraživanjima istražit ćemo nastanjive konfiguracije izvan atmosfera u kojima dominira vodik i provjeriti jesu li stabilne te mogu li zadržati dovoljno topline", pišu istraživači. "Povećanje složenosti modela omogućit će nam da bolje procijenimo nastanjivost tih nevidljivih svjetova."

