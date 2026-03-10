Najmračniji i najopasniji tunel na svijetu povezuje dva grada: 'Ovdje je i disanje bolno'

Tunel Anzob u Tadžikistanu, poznat i kao "Tunel smrti", smatra se najmračnijim i najopasnijim tunelom na svijetu. Smješten je na autocesti M34, na nadmorskoj visini od 2700 metara u tadžikistanskim planinama, a dug je 5 kilometara i nema rasvjetu ni ventilaciju.

"U tunelu je gusti dim zbog čega je disanje teško i bolno zbog ispušnih plinova", objašnjavaju stručnjaci iz Dangerous Roads.

Toksični tunel bez svjetla

Strašan podvožnjak ima ogromne rupe na kolniku te nedostatak osnovne rasvjete i ventilacije, što ga čini izuzetno opasnim. Tunel Anzob povezuje Dushanbe, glavni grad zemlje, i Khujand, drugi najveći grad Tadžikistana, a izgrađen je 2006. godine, i pušten u promet iako je bio daleko od dovršenog, piše Express.

Tunel nema ni semafore koji bi regulirali tisuće vozila koja njime prolaze svaki dan – jedino što vozače očekuje jest tama. Djelomično je obnovljen 2018. godine, kada su dodani odvodni sustavi i sanirane rupe, no stručnjaci upozoravaju da su potrebna dodatna poboljšanja.

Preminuli vozači i napadaj panike

Uz probleme otrovnog zraka i potpunog mraka, sigurnosne uvjete dodatno pogoršava katastrofalno stanje kolnika. Ogromne rupe, duboke i do pola metra, predstavljaju stalnu prijetnju za vozila i vozače. Zbog izuzetno lošeg sustava odvodnje, voda neprestano curi sa stropova, ispunjavajući te rupe i stvarajući opasna "tunelska jezerca" koja mogu sakriti oštro kamenje ili progutati cijeli kotač.

Kvar vozila u takvim uvjetima postaje iznimno opasna situacija. Bez cestovnih oznaka i semafora, vožnja se svodi na kaotično izbjegavanje rupa i nadolazećih vozila koja izranjaju iz tame. Sudari i oštećenja su česta pojava, a svako zaustavljanje produljuje izloženost opasnim plinovima.

Zabilježeni su brojni slučajevi u kojima su ljudi preminuli od gušenja ugljičnim monoksidom tijekom prometnih zastoja u kojima su ostali zarobljeni. Putnici i vozači redovito prijavljuju vrtoglavicu, mučninu i osjećaj panike dok prolaze kroz ovu pet kilometara dugu prometnicu. Tunel se često zatvara zbog hitnih popravaka.

"Očekujte ogromne rupe na cesti koje mogu uništiti osovinu automobila, kao i poplave koje gotovo pretvaraju tunel u jezero. Cijeli SUV može se potopiti ako se vozi na pogrešnoj strani. Na cesti nema oznaka pa je vožnja lijevom ili desnom stranom opcionalna, a najčešće se vozi sredinom. Na polovici tunela voda izlazi na cestu zbog inženjerske pogreške. Automobili i kamioni koji dolaze, pojavljuju se u mraku s upaljenim farovima kako bi upozorili druge vozače da se sklone", objašnjavaju iz Dangerous Roadsa.

Jedan posjetitelj podijelio je iskustvo vožnje na TripAdvisoru: "Prošli smo kroz tunel dva puta i nismo imali nikakvih problema osim straha! Promet je bio dvosmjeran, a tama i nedostatak ventilacije bili su zastrašujući, ali preživjeli smo. Vožnja je bila prekrasna i vrijedna rizika."

