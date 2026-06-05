Profesor pred SP: 'Reći ću zašto sam optimist, a moram spomenuti dva igrača BiH'

Svjetsko prvenstvo sve je bliže i sada već jako sitno brojimo. Prva utakmica na rasporedu je 11. lipnja u 21 sat, a hrvatska će reprezentacija pod svijetla pozornice 17. lipnja u 22 sata protiv Engleske u Dallasu.

Gledali smo pripremnu utakmicu protiv Belgije, imamo 26 imena koji putuju u SAD, a imali smo i dvije prijateljske utakmice u ožujku u Orlandu. Još nas očekuje prijateljska utakmica protiv Slovenije u nedjelju u Varaždinu i onda slijedi put u SAD.

Kako je pripremni period vodio legendarni trener Branko Ivanković pitali smo ga u razgovoru za Net.hr.

"Utakmice u ožujku (pobjeda nad Kolumbijom i poraz od Brazila op.a.) bile su prava slika za Svjetsko prvenstvo. Ipak postoji opreznost kod igrača kako se neko ne bi povrijedio. Belgija je pokazala određene slabosti, ali i kvalitetu. Bila je to dobra provjera i ja sam optimist. Optimist sam jer imamo dobru reprezentaciju. Očekujem da će se u život vratiti kada bude bitno Kovačić i Gvardiol koji su imali problema kroz proljetni dio. Modrić mi tu nije upitan i mislim da ćemo imati opet stabilnu i čvrstu reprezentaciju koja može igrati sa svima", kazao je u uvodu razgovora profesor Branko Ivanković.

Foto: Hu Xingyu/Xinhua News/Profimedia

Kako je on vidio formaciju s tri stoper koju ćemo gledati i na SP?

"Svaka formacija traži svoje vrijeme da se uigra, ali to ne bi trebao biti veliki problem. Velika većina igrača već igra u tim formacijama. Ono što je naša kvaliteta u odnosu na druge je što mi možemo uspješno igrati i formacije s tri i s četiri otraga. Imamo tu potencijal za određene promjene i možemo to miksati, iako ja nisam pristalica da se sustav mijenja iz utakmice u utakmicu", objašnjava nam Branko Ivanković.

'Najvažnije je proći skupinu'

Grupa s Engleskom, Panamom i Ganom nije previše zahtjevna, ali potencijalno križanje s Portugalom ili Kolumbijom jest.

"Na Svjetskom prvenstvu nema slabih protivnika. Ja to ne gledam koga bi trebali dobiti. Igrali smo mi i na posljednja dva SP-a protiv najjačih reprezentacija svijeta pa smo to uspješno prošli. Najvažnije je da prođemo skupinu i tu već imamo mogućnost i ne vidim tu problem. Najvažniji i osnovni zadatak je proći skupinu", mišljenje je trenera koji je bio pomoćnik Miroslavu Blaževiću na SP-u 1998.

Naš sugovornik dugo je bio u Iranu kojeg je vodio na Svjetskom prvenstvu 2006. Iran je sada u specifičnoj situaciji, sigurnost im u SAD-u nije zajamčena pa će boraviti u Meksiku i putovati u SAD na utakmice, vrlo nezgodna situacija.

"Čim se SP organizira u tri države, mora biti zahtjevno i bit će svima zanimljivo. Iran ima dobru reprezentaciju, možda je u malom padu, odnosno već su neki igrači u godinama. Problem je i što je liga prekinuta prije šest mjeseci, a puno je igrača iz domaćeg prvenstva u reprezentaciji. Poznavajući njihov mentalitet, naboj i motivaciju, oni će to kompenzirati. Imaju ogromnu želju, homogenizaciju i motivaciju i bit će neugodna reprezentacija za svaku momčad", objasnio je bivši izbornik Irana.

Moramo se dotaknuti i BiH koja jaše na pozitivnom valu i pretendira biti dark horse ovoga prvenstva.

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"Izbornik Barbarez je uspio ujediniti ekipu, dobiti igrače da prihvate reprezentaciju Bosne i Hercegovine kao svoju, da igrači ne vuku svaki na svoju stranu, kako je to možda bilo prije. To ih je nagradilo rezultatom i potpuno su se zasluženo plasirali na prvenstvo i sigurno su reprezentacija koja može iznenaditi svakoga. U napadačkom dijelu imaju kvalitetu, dva mlada igrača Alajbegovića i Bajraktarevića. To su dva vrlo zanimljiva igrača koji su snažni jedan na jedan. BiH ima balans u momčadi, Barbarez je napravio sjajan rezultat i bit će zanimljivo pratiti njihove prezentacije", zaključio je Branko Ivanković.