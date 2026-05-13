Legendarni trener najavio finale Kupa: 'Malo mi je žao da se to desilo'

Sati nas dijele od početka utakmice na Opus Areni. U Osijeku će se od 18 sati u finalu Hrvatskog nogometnog kupa sukobiti goropadni Dinamo i jedina momčad iz SHNL-a koja ga je zaustavila u 2026. godini - Rijeka.

Što možemo očekivati u utakmici između novog prvaka i prošlogodišnjeg osvajača duple krune za Net.hr je komentirao bivši trener oba kluba i ikona HNL-a Branko Ivanković.

"Očekujem jedan praznik nogometa. Mislim da je jako dobro da se finale Kupa vratilo na jednu utakmicu jer je to jedna tradicija koja donosi puno toga dobroga. Kada se finale igra na jednu utakmicu onda nema izričitog favorita, a obje momčadi su onda nekako više založene", započeo je naš sugovornik prije nego li se prebacio na komentiranje sezona svojih bivših klubova.

"Rekao bih da su rezultati poprilično očekivani, barem što se tiče poretka na prvenstvenoj ljestvici. Što se tiče Europe Rijeka je pak napravila više od očekivanog i sjajno je predstavila i sebe, ali i cijeli hrvatski nogomet. Tijekom sezone je tu zbog Europe bilo i ponekih oscilacija, ali to nije toliko začuđujuće. Za igrati Europu moraš imati dobru i dugu klupu, što Rijeka nema, a Dinamo ima", reći će nam naš sugovornik, prije nego nastavlja: "No, svaka čast Rijeci na ovoj sezoni. Uz ozljedu Fruka i sve te ostale probleme na taj način odigrati sezonu nakon osvajanja duple krune stvarno je za pohvalu, a finale kupa i potencijalno osvajanje bio bi krasan rezultat".

Možda mi je malo žao...

Ivanković je komentirao i činjenicu da je Rijeka jedina momčad u SHNL-u koja je uspjela zaustaviti Dinamo u 2026. godini.

"Ne iznenađuje me to. Rijeka u kontinuitetu pokazuje odlične rezultate. Oni su se pozicionirali kao razvojni klub koji često mijenja igrače jer su na to primorani. Ali, i uz takvu politiku uspijevaju u svojoj namjeri. Konstantno se bore za Europu i završavaju u prva tri, a sezona kao prošla u kojoj su uzeli duplu krunu nadmašuje sve zacrtane ciljeve... Ipak, možda mi je malo žao da su uspjeli zaustaviti Dinamo jer bi pobjeda u svakom kolu u 2026. stvarno bio prelijep uspjeh", rekao je Ivanković koji je prokomentirao i Dinamovu sezonu:

"Dinamo je od starta sezone imao veliku prednost. Imali su duže pripreme od ostalih, a nakon stabilizacije su pokazali jednu zavidnu razinu efikasnosti i atraktivnosti u igri. Osobito u tom drugom dijelu sezone", ističe naš sugovornik.

Legendarnog trenera smo zamolili i da nam prokomentira igrače na osobnoj razini.

"Koliko čitam, zadovoljio je. Drago mi je da je tako jer smatram da treba davati priliku mladim igračima, neovisno o stanju u momčadi ili poziciji na tablici. Pogotovo u klubovima kao što je Dinamo", kaže Ivanković o Marku Zebiću.

"Kao i klub, tako su i igrači uvijek gladni. Beljo kao napadač uvijek želi 'još'. Kada zabije prvi, želi i drugi, pa onda i treći... Napadači su uvijek gladni pogotka. Kod Rijeke je svakako odlična vijest da se vratio Fruk koji je krucijalan igrač za klub i bez kojeg je Rijeka dota slabija".

Za kraj smo našeg upitali i što očekuje od utakmice.

"Očekujem jednu uzbudljivu, otvorenu utakmicu - pravi 'praznik nogometa'. Dinamo je favorit na papiru, ali Rijeka je dokazala da se može nositi s Dinamom, pa samim time smatram da imaju razloga biti optimistični", zaključuje Ivanković.

