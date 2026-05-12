PRAZNIK NOGOMETA /

Beljo otkrio zanimljiv detalj uoči finala Kupa: 'Učinit ću sve da ih učinim sretnima'

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kovačević je potvrdio i povratak važnih igrača u kadar

12.5.2026.
Uoči finala Kupa protiv Rijeke, trener Dinama Mario Kovačević poručio je da njegova momčad u Osijek dolazi po trofej.

“Kada dođete do finala, onda želite pobijediti. Finala se ne igraju, nego pobjeđuju”, rekao je Kovačević.

Napadač Dion Drena Beljo očekuje težak dvoboj protiv Rijeke, koju smatra možda i najzahtjevnijim protivnikom ove sezone.

“Rijeka je jaka, možda i najteži suparnik kojeg smo imali. Ali vjerujemo u naše kvalitete i u dobroj smo formi”, kazao je Beljo.

Kovačević je potvrdio i povratak važnih igrača u kadar.

“Svi smo na broju. Imam slatke brige”, dodao je Dinamov trener.

Beljo je otkrio i da će u Osijeku imati veliku podršku obitelji i prijatelja.

“Podijelio sam 30-ak ulaznica. Učinit ću sve da ih učinim sretnima”, rekao je napadač Dinama.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Mi smo na terenu pokazali zašto smo prvi i toliko bodova ispred Hajduka'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
