POČIVAO U MRU /

Tuga na Rujevici: Umrla legenda Rijeke

Tuga na Rujevici: Umrla legenda Rijeke
Foto: Natdanai Siammai/Alamy/Profimedia

Rijeka objavila da je preminuo legendarni vratar Ante Bobić

24.4.2026.
11:49
M.G.
Umro je legendarni vratar Rijeke Ante Bobić (77), objavio je klub s Rujevice.

Bobić je u Rijeci proveo bio i trener vratara, a u klubu je proveo više od tri desetljeća.

"Napustio nas je Ante Bobić, bivši vratar i trener bijelih, koji je u klubu ostavio dubok trag kroz više od tri desetljeća sportske i profesionalne aktivnosti. Dragi Ante, hvala Vam na svemu. Počivali u miru", objavila je Rijeka na društvenim mrežama.

Za prvu momčad HNK Rijeka Bobić je nastupao u razdoblju od 1972. do 1977. godine i upisao 29 službenih nastupa., što možda ne zvuči impresivno, ali bio je član jedne od najvažnijih generacija u klupskoj povijesti. Branio je u ključnoj utakmici sezone 1973./1974., u kojoj su Riječani pobjedom protiv Novog Sada (4:1) na legendarnoj Kantridi potvrdila povratak u Prvu ligu. Bio je to ključan trenutak u klupskoj povijesti jer nakon toga Rijeka više nikada nije ispala iz elitnog razreda jugoslavenskog i hrvatskog nogometa.

Nakon igračke karijere Bobić je ostao u Rijeci kao trener vratara, radio je i u Školi nogometa i stručnom stožeru prve momčadi sve do umirovljenja 2014. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Valpovo u znaku legendi: Mandžukić, Simon i Kranjčar obilježili 100 godina Valpovke

RijekaSmrtVratarRujevica
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
