VELIKI DERBI /

Rebić izvan stroja pred Jadranski derbi: Dijagnosticiran mu je potres mozga

Rebić izvan stroja pred Jadranski derbi: Dijagnosticiran mu je potres mozga
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ostaje i otvoreno pitanje Rebićeve budućnosti

23.4.2026.
20:13
Sportski.net
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ante Rebić neće konkurirati za derbi protiv Rijeke u nedjelju. Krilni napadač Hajduka zaradio je potres mozga nakon sudara glavama s Hasićem u ogledu protiv Osijeka, pa će preskočiti Jadranski derbi na Rujevici.

Iako je u prvi mah djelovalo da ozljeda nije ozbiljna, Rebić se naknadno požalio na tegobe, nakon čega je potvrđena dijagnoza. Problemi za Hajduk tu ne staju, zbog kartona otpada i Michele Šego, dok se u sastav vraća kapetan Marko Livaja.

U završnici sezone situacija je jasna: Hajduk pet kola prije kraja značajno zaostaje za GNK Dinamo Zagreb. Svaki novi kiks dodatno približava naslov Zagrepčanima.

Ostaje i otvoreno pitanje Rebićeve budućnosti. Stigao je prošlog ljeta, odradio solidnu sezonu, ali ugovor mu uskoro istječe. Trener Gonzalo García zasad ne otkriva planove. Odluka će, kaže, biti donesena unutar kluba.

POGLEDAJTE VIDEO: Rebić otkrio osobne želje za nastavak sezone, ali i kako Hajduk može do titule

Ante RebićJadranski DerbiMarko LivajaHajdukRijeka
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
