Rebić izvan stroja pred Jadranski derbi: Dijagnosticiran mu je potres mozga

Ante Rebić neće konkurirati za derbi protiv Rijeke u nedjelju. Krilni napadač Hajduka zaradio je potres mozga nakon sudara glavama s Hasićem u ogledu protiv Osijeka, pa će preskočiti Jadranski derbi na Rujevici.

Iako je u prvi mah djelovalo da ozljeda nije ozbiljna, Rebić se naknadno požalio na tegobe, nakon čega je potvrđena dijagnoza. Problemi za Hajduk tu ne staju, zbog kartona otpada i Michele Šego, dok se u sastav vraća kapetan Marko Livaja.

U završnici sezone situacija je jasna: Hajduk pet kola prije kraja značajno zaostaje za GNK Dinamo Zagreb. Svaki novi kiks dodatno približava naslov Zagrepčanima.

Ostaje i otvoreno pitanje Rebićeve budućnosti. Stigao je prošlog ljeta, odradio solidnu sezonu, ali ugovor mu uskoro istječe. Trener Gonzalo García zasad ne otkriva planove. Odluka će, kaže, biti donesena unutar kluba.

