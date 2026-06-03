Andy Bara o transferu u Dinamo koji je uzdrmao Portugal: 'Ne znam zašto se baš toliko ljuti'

Što uopće radi menadžer nogometaša? Možda zamišljate da je to neki tip koji visi po tribinama s čačkalicom u ustima. Ide na osminu finala kupa jer je čuo da dečko iz NK Mladost Ždralovi u Bjelovaru pokazuje talent. Pa povuče poslije roditelje za rukav, obeća im brda i doline ako potpišu s njim.

Ali, to odavno nije baš tako. Prati se tisuću statistika, agencije šalju svoje skaute u Senegal i Surinam. Jednu od najvećih takvih agencija, trenutno u Europi vodi Direktov večerašnji gost, nedavno je izjavio "Ne postoji nijedan mladi igrač koji se prodao u zadnjih 5 godina, a da nismo znali za njega."

Inače, on zastupa Danija Olma, Dominika Livakovića i još 200-tinjak nogometaša. Među njima je i Cardoso Varela - 18-godišnji Portugalac je lani stigao u Dinamo, ali predsjednik Porta je i dalje zbog svega bijesan pa je dao veliki intervju za jedan portugalski radio u kojem žestoko proziva transfer.

"Ovaj je slučaj prilično pogodio portugalski nogomet. U slučaju Cardosa Varele, prodani su mu lažni snovi. Na kraju je, temeljem iznimnog zakona, prešao u jedan amaterski klub u Hrvatskoj. Otac mu se zaposlio u Hrvatskoj, u tiskari u vlasništvu partnera njegova menadžera, što je sve vrlo dvojbeno i čudno", rekao je André Villas-Boas, predsjednik FC Porto.

O ovome i još puno toga razgovaram sa mojim večerašnjim gostom, nogometnim menadžerom Andyem Barom. Nije vas bilo lako dobiti, tražena ste roba.

Pa dobro, slabo provodim vrijeme u Hrvatskoj, a i nema potrebe prije prelaznih rokova nešto pričati jer, onda se nema baš previše za pričati.

Moram vas odmah pitati za ovo što smo čuli. Dakle, čini mi se da ide dosta osobno na vas, kaže da ste dobili temeljem nekog iznimnog zakona, da se otac zaposlio u tiskari.

Ne mogu shvatiti predsjednika Porta koji toliko duboko ulazi u neke teme. Kakvi su to iznimni zakoni? Prije svega, on je izgubio dva suda. Izgubio je sud na Fifi, izgubio je lokalni sud u Portu. A on to, recimo, ne spominje nigdje što bi bilo prvo što bi trebao reći.

A druga stvar, ako pričamo već o takvim stvarima, Porto je klub koji najviše malodobne djece dovede iz cijelog svijeta.

Zašto se onda vadi toliko dugo, ovo nije prvi ovakav ispad.

Njega je to strašno pogodilo. On je stvarno bio veliki talent i reprezentativac. Da bi spriječio možda neke druge igrače da ne odu.. Ali ne mogu reći, iskreno, stvarno ne znam zašto se toliko baš ljuti, ali to je njegov problem.

On se ljuti zbog toga, a vi niste baš sretni, da to kažem tako, što Varela nije imao neku ulogu ovu sezonu u Dinamu?

Pa dobro, mlad je, desilo se, odigrao jednu fenomenalnu utakmicu protiv Betisa, nakon toga nije igrao. Naravno, mlad igrač bez oca, bez majke i uz sav taj pritisak Porta u Portugalu, odakle on je, napadi konstantni. Nije mu lako, on je doživio jedan nogometni pad, ali to je sasvim normalno u jednom takvom uzrastu i takvom godištu, ali on je jedan fenomenalan talenat i to će uskoro svi vidjeti.

Provedite nas malo kroz vaš jedan dan, jedan tjedan, kako pronađete nekog četrnaestogodišnjeg talenta u Senegalu?

Imam ljude koji se s njim bave. Ja to ne pronalazim jer ja niti imam dovoljno iskustva niti oko da bi procijenio nekog igrača. Tu nam pomažu lokalni treneri koji njih treniraju na dnevnoj bazi pa dobijemo informaciju pa onda skauti idu i gledaju, pa se organiziraju utakmice.

I to ima jedan proces. To nije: dođem ja, pogledam utakmicu i kažem, ja sam otkrio nekoga. Nije to tako, to je puno složenije i kompliciranije. To ima svoj rok period i nije to baš tako jednostavno.

A kako onda dođete do njega, kako do roditelja, pristupite im?

Dobijemo informaciju. Nakon što odlučimo, svi skupa, da je to projekt koji bi mi mogli ili htjeli imati, onda se pristupa akademiji u kojoj se on nalazi, dogovara se Akademija. Ako je to maloljetno dijete, pogotovo iz Afrike, mora ostati tamo do svoje najmanje šesnaeste godine ili do osamnaeste, ovisi gdje su mu roditelji.

Jer jako puno ima djece čiji roditelji žive i rade u Europi, a oni su i dalje u Africi. Onda je puno lakše ih dovesti i onda pregovaramo s roditeljima, objasnimo im što mi možemo, tko smo, što smo, da ćemo dijete dovesti u Europu, školovati, da će dobiti priliku i većinom u dosta slučajeva to tako i bude, a ima slučajeva da to i ne bude.

Koliko vas roditelji vuku za rukav?

Nema tu 'ubaci mog malog'. To je jednostavno - jesi ili nisi. Naravno, do određene dobi svi su oni tu negdje, a onda poslije se vidi tko odskoči, a tko ne odskoči. Sve je na terenu. Ja mogu pomoći puno i dovest nekoga do trave, ali ja umjesto njega ne mogu igrati.

Znači, vuku vas dosta.

Jako je jako puno.

Kada govorim o Svjetskom prvenstvu, zbrajate li koliko imate igrača u svim reprezentacijama, na prvenstvu?

Joj ne znam, imam dosta. Ne znam sad napamet broj. Imam i Urugvaj i Portugal i Španjolsku i Hrvatsku, tako da i imam dosta.

Je li to mit da je prvenstvo najbolji izlog? Jer pretpostavljam da, budući da se prate statistike do najmanjeg detalja, od najmanje dobi, da oni koji bi možda kupili nekog igrača znaju unaprijed kako on igra. Je li prvenstvo stvarno dobar izlog?

Dobar izlog, ali ne tako kako to baš ljudi vide i kako to ljudi predstavljaju. Nije to baš tako, zato što jednog igrača kojeg kupujete za 50, 60, 70 ili 80 milijuna eura, nećete na osnovu četiri utakmice kupiti. On može eventualno, ako postane svjetski prvak ili europski na nekom velikom natjecanju, dodatno nabiti svoju cijenu.

Ali sigurno nećete vi sad u tom kratkom periodu.. klub koji je njega odlučio dovesti, čak ima puno slučajeva da žele dovesti prije Svjetskog prvenstva, baš zato da im se ne bi nabila cijena. Neće odustati ako odigra dvije loše niti će ga kupiti ako je odigrao dvije dobre. Jer, to su procesi praćenja igrača u dugom periodu, pogotovo kad je to neki igrač koji je skupi i koji je jako poznat.

Je li Beljo trebao igrati u Americi?

Pa statistički gledano, navijački gledano, igrač koji je zabio trideset i nešto golova u HNL u u Dinamu da, statistički. Međutim, postoji puno stvari o kojima mi ne znamo. Ne znam ni ja, unutar reprezentacije i unutar svega, da li on treba, da li on paše uz sistem koji izbornik želi igrati ili ne paše, ali jednostavno ne možemo prigovoriti izborniku koji je na zadnja dva svjetska prvenstva donio dvije medalje ništa, da je i mene pozvao u reprezentaciju.

Dosta diplomatski odgovori.

To je tako, ali evo, statistički gledano. Ali postoji puno razloga koje mi ne znamo da su oni odlučili da ne. To je vrlo teško sada ovako znat.

Projekt NK Kustošija već su ostvareni brojni transferi, a sada se najavljuje kamp. Što to znači, što će to donijeti?

Trebalo bi donijeti napredak zato što danas u nogometu bez uvjeta ne možete napraviti ništa. To je jedan projekt, mladi ambiciozni ljudi mojih prijatelja, u kojem ja pomažem u apsolutno svemu. Nadam se da će do tog kampa doći.

Dat će sve od sebe da se ekipa napravi i da bude dobra kategorija omladinskog pogona, sve u Prvoj ligi, međutim, uvjeti su za sada realno nikakvi i vrlo je to teško održati.

Što znači nikakvi?

Trenira se jedan dan u Španskom, drugi dan u Prečkom, treći dan na Kustošiji, pa treći dan na malom terenu, pa četvrti dan ako je kiša nigdje.

Ali opet prodate igrača tako i to za dosta velike novce.

Prodamo. Pokušavamo dovesti talente i prodati. U Hrvatskoj je jako teško. Puno puta me ljudi pitaju, Andy prodaje strance. Da, zato što kvalitetnog hrvatskog igrača ne mogu dobiti. Jer odlazi u Hajduk, Lokomotivu, u Dinamo, Rijeku, što je jedan prirodan proces nekadašnji.

Međutim, da bih ja to promijenio, oni moraju vidjeti da se tu dešavaju stvari koje se tamo ne dešavaju. To će se s vremenom i promijeniti, ako sve nastavi biti kako treba. Naravno, kada oni vide, onda ti njemu možeš objasniti.

E sad ono što me zanima je, ako je u drugoj ligi, je li onda plan da bude u prvoj?

Pa kada bih rekao da nije, lagao bih. Uvijek čovjek teži nečem boljem i većem. Nadam se da da, zato što mislim da kontaktima koje ja imam možda mogu napraviti nešto drugačije nego svi i jednostavno, nadam se da će doći do te situacije, pa da vidimo što i mi sami možemo.

Evo, sad su prvi put u povijesti osvojili ZNS kup. Sada imam, čini mi se, Kustošija još jednu utakmicu pa može doći na Dinamo ili Hajduk, tako da može biti nešto interesantno u Kupu. Vidjet ćemo, mislim, za sada, to je nešto u stvaranju. To je kao dijete koje ide u osnovnu školu, a da li će on biti doktor nauka ili će ne znam što raditi, to ćemo vidjeti tek kasnije.

Zadnji veliki transfer o kojem svi pričaju vezan za Arsenal. Koliko vam je to uzelo vremena živaca? Imali smo ovoga igrača koji je prešao u Barcelonu iz Kustošije.

Pa to je igrač koji je ove godine nastupio za seniore i igrač koji je osvojio s njima Premier ligu, kojeg su htjeli dosta klubova u drugoj ligi. Međutim, mojim odnosima sa Arsenalom, ja sam uspio njih i njega nagovoriti da dođe.

Neće se pojaviti netko ovako kao u portu da bude ljut na vas zbog toga?

Ne. To je u dogovoru sve bilo, nema tko bit ljuti, ali naravno, bit će puno ljutih klubova i puno ljutih agenata, ali ništa drugo. To je normalan proces, ali mislim da on ima potencijal stvarno da bude svjetska klasa.

Ali opet kažem, mlad je, ima 19 godina, treba odigrati sezonu pa možda doći u Prvu ligu da sa 21. bude negdje van.

Za kraj, da se dotaknemo malo i ove tamne strane. Koliko je organizirani kriminal upleten u transfere nogometaša, ne samo u Hrvatskoj, nego u Europi?

Pa, što znači upleten. Morate shvatiti tu gdje se vrte cifre..

Organizirani kriminal vrši pritiske...

Ja se nisam susreo s tim da netko vrši pritisak na mene. Jesam se susreo sa svim tipovima ljudi i ljudi koji su I meksički narkokarteli koji su kupovali klubove, ali nikad nisam imao problem.

Ali naravno, tu gdje se vrte cifre gdje se vrti neka velika ekonomija, svi idu u to. Išli bi ljudi i u naftu, ali za naftu moraš imati licencu, moraš imati financije i sve to ne možeš, a za nogomet ne moraš imati ništa. Samo kažeš, imam top igrača, ja mislim i ja mislim ono. I tako sve kreće, tako da je to puno lakše i puno brže, barem u početku, dok ne dođeš do zida da vidiš da to nije samo tako.

Odete s meksičkim narko kartelom na kavu i oni vam, kažu, imamo jednog igrača za tebe?

Pa ne kažu ti 'Imamo igrača', oni imaju klubove. Cijele klubove koji imaju igrače.

I onda, kako se postaviti?

Pa nikako, sa njima je najbolje raditi jer oni su najčišći, oni ne varaju.

Dobro. Ali imali smo onaj slučaj u Osijeku vezano za prepucavanje portugalskog menadžera. Imali smo i slične priče u povijesti. Koliko je to nešto što se događa u pozadini?

Morate znati, gdje se vrte veliki brojevi, uvijek se netko smatra oštećenim. I ti direktno ne moraš znati za nešto. Recimo, prodam nekog igrača negdje, a netko je radio na nekom drugom dugo vremena i planirao je tu neku svoju zaradu. I ako se to desi, ja bez da znam sam utjecao na njega - ja sam prodao svog igrača - on možda smatra da sam ja za to kriv ili taj neki Portugalac ili neki Englez. To je jedan normalan proces i na to ne možeš utjecati nikako. Tako da, to je dio tog posla.

Kako će Hrvatska proći na prvenstvu?

Nadam se prvak svijeta.

Recite mi svoju službenu procjenu.

Mislim da smo sposobni proći skupinu bez obzira na ovaj poraz od Belgije. Mislim da onda utakmica po utakmica svašta se može desiti. Ipak, mi imamo veliko iskustvo velike igrače koji jesu pred kraj, ali s obzirom da se radi samo o jednom turniru, ne radi se o jednoj cijeloj godini, mislim da u par utakmica oni mogu to odraditi i može se desiti svašta. Nadam se da mogu ići što dalje, navijamo za njih i želimo im sreću.