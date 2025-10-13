Estradni menadžer otkriva tajne života domaćih zvijezda: 'Smiješe vam se u lice pa kopaju jame'

Estrada je oduvijek bila intrigantna javnosti – svijet svjetla reflektora, glamura i velikih pozornica, ali i rivalstava, tajnih dogovora te priča koje rijetko izlaze na površinu. Dok publika najčešće vidi samo sjaj i uspjeh, iza kulisa se krije složen i zahtjevan posao prepun izazova, odricanja i borbe za opstanak na sceni. O svemu tome – od početaka, uspona i padova, pa sve do zakulisnih igara i istina koje se rijetko spominju - progovorio je estradni menadžer Senad Husić. Već više od četrdeset godina radi rame uz rame s brojnim hrvatskim zvijezdama, a njegova iskustva otkrivaju pravu sliku svijeta koji javnost često doživljava samo kroz prizmu glamura.

Kako ste uopće ušli u svijet estrade? Koji su bili vaši prvi koraci u industriji?

Iskreno, svijet estrade zapravo je došao k meni. Oduvijek sam bio okružen ljudima iz tog svijeta, glazbenicima, organizatorima, ljudima iz medija. S vremenom su se počela otvarati vrata i prilike, a kako sam imao volju, energiju i ljubav prema ovom poslu, prirodno sam ušao u taj krug. Prvi koraci bili su kroz poznanstva i suradnje s izvođačima na manjim događanjima. Polako, ali sigurno, gradio sam ime i reputaciju čovjeka od povjerenja u industriji koja se temelji upravo na odnosima. U ovom poslu sam više od četrdeset godina.

Koliko je teško postati uspješan menadžer u glazbenoj industriji s obzirom na konkurenciju?

Vrlo teško. Mnogi glazbenici ulaze u showbiz bez pravog razumijevanja koliko je to zahtjevan i složen posao. Potrebno je puno rada, truda, odricanja i strpljenja. Ljudi često misle da se uspjeh događa preko noći, no istina je da iza svake uspješne karijere stoje godine mukotrpnog rada. Što se konkurencije tiče, vjerujem da svaka ''roba ima svog kupca'' - svatko ima svoju publiku i svoj put, pa tako i mi menadžeri. Bitno je biti autentičan i dosljedan sebi.

Foto: Privatni Album

Kako ste birali umjetnike s kojima ćete surađivati? Koji su najvažniji faktori u uspješnoj suradnji između menadžera i izvođača?

Uvijek gledam, prije svega, da su to dobri ljudi. Talent je važan, ali ako nema međuljudskog poštovanja i povjerenja, suradnja nema smisla. Tražim umjetnike koji imaju ''ono nešto'' - karizmu, energiju i želju za uspjehom. Uspješna suradnja između menadžera i izvođača temelji se na povjerenju, iskrenoj komunikaciji i jasnim dogovorima. Kada postoji međusobno poštovanje, sve prepreke postaju rješive.

Jeste li ikada imali problema sa suradnjom s nekim tko nije ispunio svoje obveze? Kako ste to riješili?

Nažalost, da - i to nebrojeno puta. Imao sam situacija s izvođačima, ali i s organizatorima koji nisu ispunili dogovore, neki su čak ostali dužni novac. U takvim slučajevima nastojim ostati profesionalan. Ne ulazim u sukobe, nego sve rješavam kroz zakonske okvire. Naučio sam da u ovom poslu morate imati debelu kožu i ne shvaćati sve osobno.

Foto: Privatni Album

Kako izgleda zarada u estradnom menadžmentu? Je li istina da menadžeri uzimaju više od pola zarade glazbenika?

To je djelomično istina, ali stvari nisu crno-bijele. Menadžer ulaže svoje vrijeme, kontakte, znanje i često vlastiti novac kako bi izvođač došao do pozornice. Postoje zakoni i ugovori koji definiraju odnose i postotke. Bitno je da obje strane budu zadovoljne i da se sve odvija transparentno. Uspjeh se dijeli, ali i odgovornost.

Mnoge javne osobe iz svijeta estrade poznate su po svojim rivalstvima. Kako vi gledate na to? Postoje li neki ''estradni ratovi'' u kojima ste se našli u središtu pozornosti?

Naravno, rivalstva su sastavni dio estrade, posebno u manjoj zemlji poput Hrvatske, gdje je tržište ograničeno. Svaki izvođač želi svoj dio pažnje, a razlike u žanrovima i pristupima često stvaraju tenzije. Ja osobno nastojim ostati po strani takvih sukoba i fokusiram se na posao. Mi ipak imamo balkanski temperamentni, pa su te situacije ponekad neizbježne, ali sve je to dio showbizza.

Foto: Privatni Album

Je li točno da se na estradi ''zabijaju noževi u leđa'' ili je to samo percepcija javnosti?

Nažalost, to nije samo percepcija – to je stvarnost. U ovom poslu postoje ljudi koji će vam se smiješiti u lice, a istovremeno vam kopati jamu iza leđa. To sam naučio na teži način. Ipak, s vremenom naučite prepoznati iskrene ljude i zaštititi se od onih koji nose „krinku prijatelja“. Estrada je kao i svaki drugi posao – ima divnih ljudi, ali i onih koji će vas izdati kad se najmanje nadate.

U medijima se pojavila informacija da ste podvodili djevojke. Još tada ste govorili da je riječ o lažnim optužbama. Možete li nam ispričati što se točno tada dogodilo?

Da, sjećam se tog perioda i drago mi je da ste me to pitali. Jedna osoba, nezadovoljna što sam odbio suradnju, plasirala je u medije potpuno lažnu priču o tome da sam navodno podvodio djevojke. Nikada nisam bio pozvan niti na policiju, niti na sud – jer nije bilo nikakvih dokaza ni razloga za to. Mediji su tada, nažalost, tu vijest prenijeli kao ''ekskluzivu'' bez provjere činjenica. To me pogodilo, ali i ojačalo. Naučio sam da u ovom poslu, kada si izložen, moraš biti spreman i na nepravdu.

Koliko su droga i alkohol prisutni u tom okruženju?

Nažalost, droga i alkohol su sveprisutni. Nećemo se lagati - noćni život nosi svoje izazove. Ljudi dolaze da se opuste, zabave i zaborave na brige, a ponekad to ode predaleko. Ipak, ne bih rekao da je to isključivo problem estrade, već društva općenito. Bitno je osvijestiti granice i znati kada reći ''dosta''.

Foto: Privatni Album

Koji su najveći problemi s kojima se susrećete u noćnom životu, posebno kada je u pitanju sigurnost, nasilje ili zloupotreba supstanci?

Vremena su se promijenila. Nekada su se ljudi znali zabavljati bez previše incidenata, a danas se sve češće susrećemo s nasiljem, prijetnjama i nepristojnim ponašanjem. Alkohol je glavni okidač za većinu problema. I izvođači i menadžeri često su na udaru neugodnih situacija. Zbog toga je sigurnost postala prioritet na svakom događaju koji organiziram.

Kako se nosite s prijetnjama, reketiranjem ili drugim nepristojnim situacijama koje se mogu pojaviti u industriji?

Uvijek postupam zakonski. Ne ulazim u sukobe niti odgovaram istom mjerom. Zakon postoji s razlogom i ja ga poštujem. Važno je imati hladnu glavu, reagirati promišljeno i zaštititi sebe, svoj posao i svoj ugled. Svaka prijetnja ili ucjena prijavljuje se nadležnim institucijama.

Kako su slavni ljudi kad se kamere ugase? Koji su njihovi stvarni karakteri u privatnom životu?

Većinom su to obični ljudi, često i vrlo skromni. Ima i onih koji ''nose nos u oblacima'', ali to su rijetki slučajevi. Većina estradnjaka samo želi raditi svoj posao, zabaviti publiku i živjeti od onoga što vole. Kad se kamere ugase, mnogi od njih vraćaju se svojim obiteljima, prijateljima i svakodnevnim brigama – kao i svi mi.

Što trenutno radite i kako vidite budućnost estradnog menadžmenta u Hrvatskoj?

Trenutno radim na nekoliko velikih projekata, no o detaljima zasad ne smijem govoriti zbog ugovornih obveza. Uskoro će javnost saznati više, i vjerujte mi – bit će zanimljivo. Što se budućnosti tiče, vjerujem da estradni menadžment ima potencijal, ali samo ako se profesionalizira. Potrebno je više transparentnosti, poštovanja dogovora i ulaganja u mlade talente.

Kako biste opisali industriju danas u odnosu na to kako je izgledala prije 10 godina? Što se promijenilo?

Prije deset godina estrada je imala dušu - radilo se iz ljubavi, slavilo se, družilo i zabavljalo. Danas je sve, nažalost, postalo komercijalno. Fokus se pomaknuo s umjetnosti na profit. No, i dalje vjerujem da postoje ljudi koji rade iz srca, i upravo oni čine razliku. Estrada će uvijek postojati, ali na nama je da joj vratimo onu iskrenu energiju i strast koju je nekada imala.

