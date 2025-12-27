FREEMAIL
BUM, TRES /

Filip Pejić saznao suparnika za povijesni FNC-ov event

Filip Pejić saznao suparnika za povijesni FNC-ov event
Foto: Marko Prpic/pixsell

Filip Pejić na FNC 27 eventu u Munchenu borit će se protiv Vladimira Šikića

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
27.12.2025.
22:28
Marko Prpic/pixsell
Filip Pejić (33) ponovno ulazi u kavez FNC-a, najbolje MMA promocije u jugostičnoj Europi. Jedan od najiskusnijih hrvatskih MMA boraca nastupit će na FNC 27 priredbi u Münchenu 7. veljače, gdje ga čeka Vladimir Šikić, 35-godišnji borac koji nastupa pod njemačkom zastavom, ali je hrvatskog podrijetla. Šikić već dugi niz godina trenira u Berlinu.

Spektakularni FNC 27 7 veljače gledajte ekskluzivno na platformi VOYO. 

Pejić (17-9-2) će se boriti prvi put nakon pobjede na FNC priredbi u Zagrebu u rujnu, kada je jednoglasnom odlukom sudaca svladao Aleksandra Jankovića. Time je prekinuo niz bez pobjede koji je trajao gotovo tri godine, još od trijumfa protiv Marcosa Viniciosa na FNC 9 u prosincu 2022. U međuvremenu je upisao poraz nokautom od Ronyja Marciana te diskvalifikaciju u meču protiv Vase Bakočevića zbog nedozvoljenog "soccer kicka“.

Vladimir "Sunshine“ Šikić (11-3-1) dosad nije nastupao u FNC-u, no dobro je poznato ime na njemačkoj MMA sceni. Posljednja dva nastupa imao je u Oktagonu 2023. godine, gdje je poražen od Ronalda Paradeisera i Františeka Fodora, a u München stiže nakon duže natjecateljske pauze.

U službenoj najavi FNC-a istaknuto je da se radi o sudaru iskustva i iskustva – brzom i tehnički zahtjevnom dvoboju lake kategorije, u kojem nema prostora za kalkulacije. Pejićeva aktivnost i kontinuitet suprotstavljeni su Šikićevom znanju i godinama provedenima na snažnoj njemačkoj sceni.

POGLEDAJTE VIDEO: FNC 26 oduševio, Vaso Bakočević i Miloš Janičić su glavne priče lude noći

Filip Pejić saznao suparnika za povijesni FNC-ov event