Profesor koji voli kuhati izabrao sasvim drugačije zanimanje: 'Treniram četiri do pet puta tjedno'

Jedan od kandidata ovotjedne 'Večere za 5', Sebastian Valenčić, otkrio nam je zašto je promijenio karijeru, što savjetuje ljudima koji žive sjedilačkim načinom života, te što voli kuhati
Iako je planirao karijeru u akademskom svijetu, Riječanin Sebastian Valenčić (41) svoj je profesionalni put pronašao u posve drukčijem zanimanju pa danas radi kao maser.
Nakon studija talijanske književnosti i gotovo desetljeća rada u ugostiteljstvu, odlučio je napraviti zaokret i posvetiti se poslu koji ga ispunjava. Danas svakodnevno radi s ljudima koji se bore s bolovima u leđima, ukočenošću i posljedicama sjedilačkog načina života. Slobodno vrijeme provodi u teretani, na putovanjima i uređujući okućnicu, a rado se opušta i uz društvene igre. Putovanja su mu velika strast pa nekoliko puta godišnje odlazi na kraće ili duže avanture, najčešće po Europi.
Sebastian Valenčić gostovat će u ovotjednoj "Večeri za 5" koju možete gledati na RTL-u svakog radnog dana od 17.50 sati i na platformi Voyo, kuhat će u srijedu, a za Net.hr otkriva zašto je promijenio karijeru, što savjetuje ljudima koji puno sjede, zašto su važni trening i prehrana, ali i što najviše voli kuhati.
Od talijanske književnosti do posla masera
Njegov profesionalni put nije od početka vodio prema zanimanju kojim se danas bavi. Životne okolnosti i osobne odluke postupno su ga odvele u sasvim drugom smjeru od onoga koji je planirao. Iako je dio života proveo u inozemstvu i posvetio se studiju, s vremenom je shvatio da ga ipak privlači drukčiji način rada i svakodnevnog kontakta s ljudima.
"Prvi plan mi je bio završiti talijansku književnost, stoga sam otišao u Italiju, ali nakon završetka fakulteta nisam se mogao zamisliti u akademskom svijetu pa sam se vratio u Hrvatsku i počeo se baviti ugostiteljstvom. Nakon devet godina sam se zasitio pa sam se prekvalificirao za masera jer volim taj posao. S obzirom na to da mi je prijateljica maserka, svaki tjedan sam bio kod nje na masaži", započinje Sebastian.
Redovito vježba
U radu s klijentima najčešće se susreće s problemima koji su danas vrlo česti. "S obzirom na to da sam tek počeo s masažama, glavni problemi su ukočenost, bol u leđima i ramenima, koja se uglavnom pojavljuju s godinama, ali i zbog loših životnih odluka i rutina", objašnjava.
Sebastian smatra da su promjene životnih navika ključne, osobito za ljude koji puno sjede ili rade stresne poslove. "Pokrenite se i potrudite biti vitki jer je danas, nažalost, veliki dio populacije pretilo. Treba mijenjati male navike – hodati umjesto da se stalno vozimo automobilom ili se šetati ako se već ne bavite nekim sportom'', savjetuje ovaj maser.
Tjelovježba u njegovu životu ima vrlo važnu ulogu, a treningu pristupa disciplinirano. "Treniram četiri do pet puta tjedno i imam program koji se dijeli po mišićnim skupinama. Krenem s laganim kardiom, a onda oko sat i pol odrađujem vježbe'', kaže.
Ljubav prema tetovažama i putovanjima
Poseban dio njegova identiteta su i tetovaže koje je nemoguće ne uočiti, a svaka ima svoju priču. "Neke sam napravio zbog sebe, a ostale su posvećene mami, sestri, nećacima i najboljim prijateljima s fakulteta", otkriva Sebastian.
Osim treninga, veliku strast gaji i prema putovanjima. Obišao je gotovo cijelu Europu, a putuje nekoliko puta godišnje. "Putujem uglavnom tri do četiri puta godišnje, uz neke kratke vikend-avanture. Posjetio sam gotovo sve europske zemlje osim još nekoliko na istoku i Islanda, koji bi mi trebao biti sljedeća destinacija. Bio sam i u Egiptu na kruzeru te dva puta u SAD-u kao dijete", prisjeća se.
Ipak, jedno putovanje posebno mu je ostalo u sjećanju: "Najviše mi se sviđa Španjolska pa ondje uvijek provedem barem četiri do pet dana svake godine i tako još od 2015. godine. Najdraže putovanje bilo mi je u Apuliji s društvom iz Bologne gdje sam studirao. Prvo duže putovanje s pravim prijateljima se ne zaboravlja", napominje ovaj Riječanin.
Kuhanje i zdrava prehrana
Nakon napornog dana rada i treninga, Sebastian kaže kako najradije priprema jednostavna, ali zasitna jela. "Ako imam više vremena pripremim neke dobre mesne šnicle ili tunu. Ako mi se ne da kuhati, napravim tortilju, sir i neki narezak poput pršuta, šunke ili bresaole", govori.
Priznaje da je u kuhinji imao i nekih neuspjelih pokušaja: "Jednom sam pokušao raditi domaće tortelline i nakon sat vremena nisam bio ni na pola. Htio sam sve baciti u kantu, ali sam na kraju nekako završio. Nije bilo nešto pa sada za tih par eura kupim gotove", priznaje kroz smijeh.
Kad je riječ o omiljenoj hrani, ima slabost koju mnogi dijele. "Nažalost pizza i burgeri su mi omiljena jela. Pizzu bih mogao jesti svaki dan, ali moram se čuvati pa si dozvolim cheat day jednom u dva tjedna", kaže.
Kuharske temelje, ističe, dobio je u obitelji, osobito od majke i bake. "Puno toga me mama naučila i to su uglavnom stvari koje najviše volim. Međutim i ja sam nju podučavao neke nove recepte i ideje pa smo jedan od drugog nešto naučili. Nona nam je znala pripremiti friganu pizzu – jako jednostavno, ali božanstveno jelo. To mi danas baš fali".
Naglašava kako su trening i prehrana nerazdvojni za svakoga tko se brine o svom zdravlju i tijelu. "Realno, bez dobre i zdrave prehrane sam trening nije dovoljan za bolji rezultat. Kažu pola trening, pola prehrana... ili 100 posto trening i 100 posto prehrana. Svatko može kontrolirati što jede i u kojoj količini, ali puno ljudi nije svjesno koliko nepotrebnih stvari unosi u organizam. Treba samo krenuti od stanja uma - onda se može vidjeti kako su neke navike zapravo jednostavne za promijeniti", zaključuje Sebastian.
