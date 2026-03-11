Profesor koji voli kuhati izabrao sasvim drugačije zanimanje: 'Treniram četiri do pet puta tjedno'

Iako je planirao karijeru u akademskom svijetu, Riječanin Sebastian Valenčić (41) svoj je profesionalni put pronašao u posve drukčijem zanimanju pa danas radi kao maser.

Nakon studija talijanske književnosti i gotovo desetljeća rada u ugostiteljstvu, odlučio je napraviti zaokret i posvetiti se poslu koji ga ispunjava. Danas svakodnevno radi s ljudima koji se bore s bolovima u leđima, ukočenošću i posljedicama sjedilačkog načina života. Slobodno vrijeme provodi u teretani, na putovanjima i uređujući okućnicu, a rado se opušta i uz društvene igre. Putovanja su mu velika strast pa nekoliko puta godišnje odlazi na kraće ili duže avanture, najčešće po Europi.

Sebastian Valenčić gostovat će u ovotjednoj "Večeri za 5" koju možete gledati na RTL-u svakog radnog dana od 17.50 sati i na platformi Voyo, kuhat će u srijedu, a za Net.hr otkriva zašto je promijenio karijeru, što savjetuje ljudima koji puno sjede, zašto su važni trening i prehrana, ali i što najviše voli kuhati.

Od talijanske književnosti do posla masera

Njegov profesionalni put nije od početka vodio prema zanimanju kojim se danas bavi. Životne okolnosti i osobne odluke postupno su ga odvele u sasvim drugom smjeru od onoga koji je planirao. Iako je dio života proveo u inozemstvu i posvetio se studiju, s vremenom je shvatio da ga ipak privlači drukčiji način rada i svakodnevnog kontakta s ljudima.

"Prvi plan mi je bio završiti talijansku književnost, stoga sam otišao u Italiju, ali nakon završetka fakulteta nisam se mogao zamisliti u akademskom svijetu pa sam se vratio u Hrvatsku i počeo se baviti ugostiteljstvom. Nakon devet godina sam se zasitio pa sam se prekvalificirao za masera jer volim taj posao. S obzirom na to da mi je prijateljica maserka, svaki tjedan sam bio kod nje na masaži", započinje Sebastian.

Redovito vježba

U radu s klijentima najčešće se susreće s problemima koji su danas vrlo česti. "S obzirom na to da sam tek počeo s masažama, glavni problemi su ukočenost, bol u leđima i ramenima, koja se uglavnom pojavljuju s godinama, ali i zbog loših životnih odluka i rutina", objašnjava.

Sebastian smatra da su promjene životnih navika ključne, osobito za ljude koji puno sjede ili rade stresne poslove. "Pokrenite se i potrudite biti vitki jer je danas, nažalost, veliki dio populacije pretilo. Treba mijenjati male navike – hodati umjesto da se stalno vozimo automobilom ili se šetati ako se već ne bavite nekim sportom'', savjetuje ovaj maser.

Tjelovježba u njegovu životu ima vrlo važnu ulogu, a treningu pristupa disciplinirano. "Treniram četiri do pet puta tjedno i imam program koji se dijeli po mišićnim skupinama. Krenem s laganim kardiom, a onda oko sat i pol odrađujem vježbe'', kaže.

Ljubav prema tetovažama i putovanjima

Poseban dio njegova identiteta su i tetovaže koje je nemoguće ne uočiti, a svaka ima svoju priču. "Neke sam napravio zbog sebe, a ostale su posvećene mami, sestri, nećacima i najboljim prijateljima s fakulteta", otkriva Sebastian.

Osim treninga, veliku strast gaji i prema putovanjima. Obišao je gotovo cijelu Europu, a putuje nekoliko puta godišnje. "Putujem uglavnom tri do četiri puta godišnje, uz neke kratke vikend-avanture. Posjetio sam gotovo sve europske zemlje osim još nekoliko na istoku i Islanda, koji bi mi trebao biti sljedeća destinacija. Bio sam i u Egiptu na kruzeru te dva puta u SAD-u kao dijete", prisjeća se.

Ipak, jedno putovanje posebno mu je ostalo u sjećanju: "Najviše mi se sviđa Španjolska pa ondje uvijek provedem barem četiri do pet dana svake godine i tako još od 2015. godine. Najdraže putovanje bilo mi je u Apuliji s društvom iz Bologne gdje sam studirao. Prvo duže putovanje s pravim prijateljima se ne zaboravlja", napominje ovaj Riječanin.

Kuhanje i zdrava prehrana

Nakon napornog dana rada i treninga, Sebastian kaže kako najradije priprema jednostavna, ali zasitna jela. "Ako imam više vremena pripremim neke dobre mesne šnicle ili tunu. Ako mi se ne da kuhati, napravim tortilju, sir i neki narezak poput pršuta, šunke ili bresaole", govori.

Priznaje da je u kuhinji imao i nekih neuspjelih pokušaja: "Jednom sam pokušao raditi domaće tortelline i nakon sat vremena nisam bio ni na pola. Htio sam sve baciti u kantu, ali sam na kraju nekako završio. Nije bilo nešto pa sada za tih par eura kupim gotove", priznaje kroz smijeh.

Kad je riječ o omiljenoj hrani, ima slabost koju mnogi dijele. "Nažalost pizza i burgeri su mi omiljena jela. Pizzu bih mogao jesti svaki dan, ali moram se čuvati pa si dozvolim cheat day jednom u dva tjedna", kaže.

Kuharske temelje, ističe, dobio je u obitelji, osobito od majke i bake. "Puno toga me mama naučila i to su uglavnom stvari koje najviše volim. Međutim i ja sam nju podučavao neke nove recepte i ideje pa smo jedan od drugog nešto naučili. Nona nam je znala pripremiti friganu pizzu – jako jednostavno, ali božanstveno jelo. To mi danas baš fali".

Naglašava kako su trening i prehrana nerazdvojni za svakoga tko se brine o svom zdravlju i tijelu. "Realno, bez dobre i zdrave prehrane sam trening nije dovoljan za bolji rezultat. Kažu pola trening, pola prehrana... ili 100 posto trening i 100 posto prehrana. Svatko može kontrolirati što jede i u kojoj količini, ali puno ljudi nije svjesno koliko nepotrebnih stvari unosi u organizam. Treba samo krenuti od stanja uma - onda se može vidjeti kako su neke navike zapravo jednostavne za promijeniti", zaključuje Sebastian.

