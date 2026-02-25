Misica, studentica i mlada majka sve uspješno balansira: 'Treniram tri puta na dan i pazim na prehranu'

Za mnoge je balansiranje karijere, obitelji i hobija izazov, no aktualna Miss Fitness Gym Croatia 2025, Lukrecia Pernar (24) iz Zaprešića, pokazuje da se sve može uskladiti s pravim pristupom i motivacijom. Ova studentica i majka može se pohvaliti s nekoliko titula među kojima su Najljepša mama Hrvatske 2025 i druga pratilja Best model Dalmacija 2024.

Iako je natjecanje u fitnessu zahtjevno, ona je ujedno i posvećena majka i ljubiteljica aktivnog načina života. Njena strast prema fitnessu postala je životni stil, a put do titule zahtijevao je disciplinu, strpljenje i puno dobre organizacije. Osim u teretani, vrijeme najradije provodi s obitelji i u aktivnostima na otvorenom, dok joj kuhinja služi kao prostor za opuštanje i kreativnost.

Lukrecia Pernar gostovat će u ovotjednoj "Večeri za 5" koju možete gledati na RTL-u svakog radnog dana od 17.50 sati i na platformi Voyo, kuhat će u četvrtak, a za Net.hr otkriva kako balansira treninge s majčinstvom, ali i što voli kuhati te kako reagira kada neko jelo pođe po zlu.

Foto: Privatna arhiva

Usklađivanje majčinstva i natjecanja

Za Lukreciu, treninzi nisu samo način održavanja forme – oni diktiraju ritam cijelog dana i utječu na svaki aspekt njezinog života. Od jutarnjeg buđenja do večernjih obaveza, sve je usklađeno kako bi bila spremna za izazove natjecanja i svakodnevice.

"Treninzi imaju jako velik utjecaj na moj svakodnevni život jer treniram čak tri puta dnevno pa je sve ostalo prilagođeno tome – od organizacije dana do prehrane. Pazim što jedem kako bih imala dovoljno energije za sve treninge i obaveze. Čak i kada nemam trening, trudim se biti aktivna pa se volim rolati, hodati ili trčati. Fitness je za mene postao stil života, a ne samo hobi", započinje Lukrecia.

Iako je život fitness natjecateljice zahtjevan sam po sebi, Lukrecia je morala pronaći način da spoji treninge s obavezama oko majčinstva i organizacijom domaćinstva.

"Najveći izazov bio je uskladiti majčinstvo, treninge i sve obaveze oko natjecanja. Kao majka jednog sina, najvažnije mi je da njemu ništa ne nedostaje pa je trebalo puno dobre organizacije i odricanja. Ipak, upravo on mi je bio najveća motivacija i snaga kroz cijeli proces. Balansiranje nije uvijek jednostavno, ali uz dobru organizaciju sve se može. Trudim se unaprijed planirati obaveze i maksimalno iskoristiti vrijeme koje imam. Sin mi je uvijek na prvom mjestu, a sve ostalo organiziram oko njega. Kada nešto stvarno volite, uvijek pronađete način. Znate onu: tko želi, nađe način, a tko ne želi, nađe izliku", dodaje.

Omiljene vježbe i savjeti za majke

U teretani se Lukrecia fokusira na određene vježbe koje joj pružaju osjećaj zadovoljstva nakon svakog treninga. Posebno naglašava važnost pravilne tehnike i redovitosti te potiče druge majke da pronađu svoj ritam i ne uspoređuju se s drugima.

"Najviše volim vježbe koje aktiviraju cijelo tijelo, poput čučnjeva, iskoraka i vježbi za trbuh. Također volim raditi i s težinama. Ovako malena dignem čak 100 kg. Znam, svi se čude. Smatram da su upravo takve vježbe najbolje za postizanje rezultata. Majkama bih preporučila da krenu postupno i bez pritiska – i kraći treninzi mogu biti jako učinkoviti. Najvažnije je biti uporan i pronaći vrijeme za sebe", savjetuje Lukrecia.

Ova majka i missica je aktivna i u slobodno vrijeme. Lako pronalazi načine kako spojiti zdrav životni stil s kvalitetnim obiteljskim trenucima.

"Osim fitnessa i modelinga, slobodno vrijeme najradije provodim aktivno ili s obitelji. Volim se rolati, šetati ili trčati kad god imam priliku. Također volim i kuhati, pogotovo kada mogu pripremiti nešto fino za obitelj", priča.

Kuhanje i kuhinjske nezgode

Iako je fitness njezina velika strast, Lukrecia otkriva koliko joj kuhanje znači i kako se time povezuje s obitelji: "Kad god imam vremena, volim kuhati za obitelj, a posebno su mi dragi nedjeljni ručkovi. Tada najčešće pripremam nešto tradicionalno, poput odojka s krumpirom ili gulaša s njokima. To su obroci koji okupljaju obitelj i koje svi rado jedemo."

Iskustva i savjeti obitelji utjecali su njezin pristup kuhanju. "Mama i baka su me naučile da je najvažnije kuhati s ljubavlju i strpljenjem. Uvijek su mi govorile da su domaća i jednostavna jela najbolja, i toga se i danas držim. Makar, volim u sve staviti neki svoj detalj, poput začina ili nekog sastojka nekome 'običnom' jelu", kaže Lukrecia.

I najiskusnije kuharice ponekad se susretnu s neplaniranim situacijama, no Lukrecia zna kako reagirati kada jelo izgori ili ispadne prijesno. "Naravno da se i to ponekad dogodi, pogotovo kad imate puno obaveza. U takvim situacijama pokušam spasiti što se može ili jednostavno pripremim nešto novo. Najvažnije je ne odustati i nasmijati se takvim situacijama jer su i one dio svakodnevice", zaključuje Lukrecia.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka na RTL-u od 17.50! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

