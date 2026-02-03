Vodič kroz suprehranu: Ovo su moćne namirnice koje jačaju imunitet

Iako "superhrana" nije službeno priznata prehrambena kategorija, taj se naziv udomaćio za prirodne namirnice iznimno visoke nutritivne gustoće, a najčešće niske kalorijske vrijednosti. Riječ je o hrani koja nudi iznimne zdravstvene prednosti, daleko veće od onoga što bismo očekivali samo na temelju njihova osnovnog nutritivnog profila. Bogate su antioksidansima koji štite naše stanice, esencijalnim mineralima i vitaminima, a često i vlaknima te zdravim mastima, piše Healthline.

U galeriji otkrijte kako uključivanjem ovih namirnica u prehranu jačamo imunitet, smanjujemo rizik od kroničnih bolesti i unosimo vitalnost u svaki dan.