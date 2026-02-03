FREEMAIL
ZA ZDRAVLJE I VITALNOST /

Vodič kroz suprehranu: Ovo su moćne namirnice koje jačaju imunitet

Vodič kroz suprehranu: Ovo su moćne namirnice koje jačaju imunitet
Foto: Pexels
Još je otac moderne medicine, Hipokrat, rekao: "Neka hrana bude tvoj lijek, a lijek neka bude tvoja hrana." Ova drevna mudrost danas je aktualnija no ikad, a u središtu pozornosti nalazi se pojam superhrane, namirnica koje su toliko nutritivno bogate da imaju izvanredan utjecaj na naše zdravlje.
Iako "superhrana" nije službeno priznata prehrambena kategorija, taj se naziv udomaćio za prirodne namirnice iznimno visoke nutritivne gustoće, a najčešće niske kalorijske vrijednosti. Riječ je o hrani koja nudi iznimne zdravstvene prednosti, daleko veće od onoga što bismo očekivali samo na temelju njihova osnovnog nutritivnog profila. Bogate su antioksidansima koji štite naše stanice, esencijalnim mineralima i vitaminima, a često i vlaknima te zdravim mastima, piše Healthline.

U galeriji otkrijte kako uključivanjem ovih namirnica u prehranu jačamo imunitet, smanjujemo rizik od kroničnih bolesti i unosimo vitalnost u svaki dan.

Antonela Ištvan
