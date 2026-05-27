RUSIJA NA NOGAMA /

Pobjegao 'Manijak iz parka': Traje potraga za serijskim silovateljem i ubojicom

Foto: Petersburški Istražni komitet/Telegram/screenshot

Zbog dva ubojstva, osam slučajeva seksualnog napada i 11 oružanih pljački, 2008. je osuđen na 22 godine zatvora

27.5.2026.
9:37
Erik Sečić
Vlasti u Rusiji tragaju za Andrejem Kijkom (41), osuđenim serijskim silovateljem i ubojicom poznatim pod neslavnim nadimkom "Manijak iz parka Sosnovski", objavio je u utorak ruski neovisni portal Meduza

Stanovnici naselja Ropša u Lenjingradskoj oblasti kazali su da su uočili muškarca u civilnoj odjeći kako prolaznicima pokazuje tjeralicu s Kijkovom fotografijom. 

Kijko je u 2000-tima napadao žene u Sosnovskom parku u Sankt-Peterbugu, silovao ih i pljačkao, a neke je ubio. Njihove stvari davao je poznanicima i svojoj majci. Obično bi im prilazio s leđa, uhvatio ih za vrat, a potom prislonio nož. Mediji su izvještavali da ta horor scena iz daljine nije djelovala sumnjivo, jer su napadač i žrtva izgledali kao par koji zajedno šeće pod ruku. 

Zbog dva ubojstva, osam slučajeva seksualnog napada i 11 oružanih pljački, 2008. je osuđen na 22 godine zatvora. Kazna mu je 2023. produljena na 25 godina nakon što je osuđen za još jedno ubojstvo. 

Prikrivali bijeg

Međutim, kako je izvijestio ruki portal 47news, Kijko je sredinom 2024. potpisao ugovor s ruskim Ministarstvom obrane i otišao u rat, iako mu je preostalo još sedam godina zatvorske kazne. U siječnju prošle godine ranjen je i hospitaliziran u Rostovu, a potom je premješten u rehabilitacijsku ustanovu u bolnici. Tada je dva puta tužio Ministarstvo obrane zbog isplata i naknada za ratne veterane. Međutim, oba pokušaja su propala - jedna tužba je vraćena, druga ignorirana. 

Iako se ne zna točan datum bijega, a potraga je počela tek nedavno, ruski medij Fontanka smatra da je Kijko pobjegao još u ljeto 2025. godine, dok 47news piše da je riječ o jeseni iste godine. 

"Prema preliminarnim informacijama, Ministarstvo obrane potragu za njim nije objavilo sve do svibnja ove godine. Njegov bijeg u međuvremenu su prikrivali, a policija je posljednja o tome obaviještena", naveo je 47news i dodao kako Glavna uprava Ministarstva unutarnjih poslova nije bila zadovoljna time, ali je ipak uključila svoje istražne jedinice u potragu. 

Podsjetimo, od početka sveobuhvatne invazije na Ukrajinu bilo je više slučajeva regrutacije serijskih ubojica i silovatelja iz ruskih zatvora, a neki od njih su i poginuli na frontu. 

