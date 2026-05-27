Pobjegao 'Manijak iz parka': Traje potraga za serijskim silovateljem i ubojicom

Vlasti u Rusiji tragaju za Andrejem Kijkom (41), osuđenim serijskim silovateljem i ubojicom poznatim pod neslavnim nadimkom "Manijak iz parka Sosnovski", objavio je u utorak ruski neovisni portal Meduza.

Stanovnici naselja Ropša u Lenjingradskoj oblasti kazali su da su uočili muškarca u civilnoj odjeći kako prolaznicima pokazuje tjeralicu s Kijkovom fotografijom.

В Ленинградской области ищут «сосновского маньяка» Андрея Кийко. Он отправился на войну из колонии — и сбежал. Это скрывали больше полугода https://t.co/LBDJ1ORh6U — Meduza (@meduzaproject) May 26, 2026

Kijko je u 2000-tima napadao žene u Sosnovskom parku u Sankt-Peterbugu, silovao ih i pljačkao, a neke je ubio. Njihove stvari davao je poznanicima i svojoj majci. Obično bi im prilazio s leđa, uhvatio ih za vrat, a potom prislonio nož. Mediji su izvještavali da ta horor scena iz daljine nije djelovala sumnjivo, jer su napadač i žrtva izgledali kao par koji zajedno šeće pod ruku.

Zbog dva ubojstva, osam slučajeva seksualnog napada i 11 oružanih pljački, 2008. je osuđen na 22 godine zatvora. Kazna mu je 2023. produljena na 25 godina nakon što je osuđen za još jedno ubojstvo.

Prikrivali bijeg

Međutim, kako je izvijestio ruki portal 47news, Kijko je sredinom 2024. potpisao ugovor s ruskim Ministarstvom obrane i otišao u rat, iako mu je preostalo još sedam godina zatvorske kazne. U siječnju prošle godine ranjen je i hospitaliziran u Rostovu, a potom je premješten u rehabilitacijsku ustanovu u bolnici. Tada je dva puta tužio Ministarstvo obrane zbog isplata i naknada za ratne veterane. Međutim, oba pokušaja su propala - jedna tužba je vraćena, druga ignorirana.

Iako se ne zna točan datum bijega, a potraga je počela tek nedavno, ruski medij Fontanka smatra da je Kijko pobjegao još u ljeto 2025. godine, dok 47news piše da je riječ o jeseni iste godine.

Особо опасный российский маньяк сбежал из военного госпиталя после отправки на войну против Украины



Осужденный на 25 лет колонии строгого режима 41-летний «Сосновский маньяк» Андрей Кийко заключил контракт с Минобороны в середине 2024 года.



В январе 2025 года Кийко получил… pic.twitter.com/QFIwjNaDec — Вот Так (@vottak_tv) May 26, 2026

"Prema preliminarnim informacijama, Ministarstvo obrane potragu za njim nije objavilo sve do svibnja ove godine. Njegov bijeg u međuvremenu su prikrivali, a policija je posljednja o tome obaviještena", naveo je 47news i dodao kako Glavna uprava Ministarstva unutarnjih poslova nije bila zadovoljna time, ali je ipak uključila svoje istražne jedinice u potragu.

Podsjetimo, od početka sveobuhvatne invazije na Ukrajinu bilo je više slučajeva regrutacije serijskih ubojica i silovatelja iz ruskih zatvora, a neki od njih su i poginuli na frontu.