Ovaj SUV je za sve one koji se boje utičnice: Nudi električnu vožnju bez stresa

Evo ga, stigao je! Dobro, možda još nije službeno parkiran ispred vaše zgrade, ali novi igrač na hrvatskoj automobilskoj sceni, Leapmotor B10 Plug-in Hybrid, ozbiljno kuca na vrata i donosi neke vrlo zanimljive, pa čak i pomalo ekscentrične ideje. Podržan snažnim leđima automobilskog diva Stellantisa, ovaj kineski SUV nije vaš prosječni hibrid.

Zaboravite sve što mislite da znate o kompliciranim sustavima s dva motora, jer B10 funkcionira po principu koji je jednostavan koliko i genijalan: vozite se isključivo na struju, a mali benzinski motor je tu samo da uskoči kao osobni asistent i napuni bateriju kada zatreba. To je takozvani "range-extender" ili, u slobodnom prijevodu, vozilo s produživačem dosega.

Koncept nije potpuno nov - sjećamo se originalnog BMW-a i3 REx ili Mazde MX-30 R-EV, a od novijih primjera tu je Forthing S7 REEV - ali Leapmotor ga pakira u prostrani obiteljski SUV po cijeni koja bi mogla natjerati konkurenciju da se dobro zamisli.

Leapmotorov ulazak na hrvatsko tržište, u suradnji s Emil Frey Grupom, dio je šire europske ofenzive. Nakon gradskog mališana T03 i većeg SUV-a C10, model B10 stiže kao zlatna sredina, nudeći rješenje za one koji su zaintrigirani električnom vožnjom, ali ih i dalje muči tjeskoba zbog dosega i infrastrukture punionica.

Tehnologija ispod lima: Inovacija bez komplikacija

Srce ovog automobila leži u njegovom jedinstvenom pogonskom sklopu. Glavnu riječ vodi stražnji elektromotor snage 212 konjskih snaga (160 kW) i 240 Nm okretnog momenta, koji crpi energiju iz litij-željezo-fosfatne (LFP) baterije kapaciteta 18,8 kWh. To je dovoljno da se, prema tvorničkim podacima, po gradu i okolici vozikate isključivo na struju i do 86 kilometara. A kad se baterija isprazni, na scenu stupa jednoipollitreni četverocilindrični benzinski motor.

Njegov posao nije da pokreće kotače - on to ni ne može, jer nije mehanički povezan s njima. Umjesto toga, on radi kao tihi generator, proizvodi struju i puni bateriju, omogućujući vam da nastavite svoje putovanje. S punim spremnikom goriva od 50 litara, kombinirani doseg penje se na impresivnih 900 kilometara, što je dovoljno da odete na more, vratite se i još vam ostane za tjedan dana gradske vožnje bez posjete benzinskoj postaji ili punionici. Dobro, pod uvjetom da, ne znam, ne idete u Dubrovnik na ljetovanje.

Vozačima su na raspolaganju četiri načina vožnje, ovisno o raspoloženju i stanju baterije. U modovima EV i EV+ vozilo se ponaša kao čisti električni automobil. EV+ cijedi i zadnji elektron iz baterije, a benzinski motor se pali tek kada napunjenost padne ispod devet posto. Standardni EV način rada aktivira generator nešto ranije, na 25 posto. "Fuel" način idealan je za duga putovanja autocestom, gdje benzinski motor radi češće kako bi sačuvao energiju u bateriji za gradsku vožnju na odredištu. Konačno, tu je i "Power+" način, za one trenutke kad vam treba sva snaga. Tada generator radi bez prestanka kako bi osigurao maksimalnu isporuku energije elektromotoru. Zanimljivo je i da B10 podržava DC brzo punjenje do 46 kW, što omogućuje punjenje baterije od 30 do 80 posto za otprilike pola sata.

Prostranost kao glavni adut

S dužinom od 4515 mm, širinom od 1885 mm i visinom od 1655 mm, B10 je po proporcijama sličan Kiji Sportage, iako je nešto kraći i širi. Vanjski dizajn je, blago rečeno, suzdržan. Nema tu dramatičnih linija ni agresivnih detalja; B10 je uglađen i moderan, ali ne okreće glave. Njegova prava snaga krije se unutra. Kabina je iznenađujuće prostrana i prozračna, čemu uvelike pridonosi i serijski panoramski krov.

Prostor za putnike na stražnjoj klupi jedan je od glavnih aduta - čak i vrlo visoke osobe imat će više nego dovoljno mjesta za koljena i glavu, a ravan pod znači da se ni treći putnik u sredini neće previše buniti na kraćim relacijama.

Ipak, nije sve savršeno. Prtljažnik od 330 litara razočaravajuće je malen za ovu klasu vozila, osjetno manji od konkurenata poput Volkswagen Tiguana PHEV (490 litara) ili MG HS-a (507 litara). Prostor ispod podnice dovoljan je tek za spremanje kabela za punjenje. Kvaliteta materijala je mješovita. Na ključnim mjestima poput gornjeg dijela vrata i središnje konzole korišteni su mekani materijali, no niže na armaturnoj ploči i vratima prevladava tvrda i na grebanje osjetljiva plastika. Neki detalji, poput sklopivih držača za čaše na središnjoj konzoli, djeluju pomalo krhko.

Unutrašnjošću dominiraju dva ekrana: 8,8-inčni za digitalne instrumente i masivni 14,3-inčni središnji zaslon osjetljiv na dodir koji kontrolira gotovo sve funkcije vozila. Sustav je pogonjen Qualcomm Snapdragon čipom, vrlo brz i responzivan, a grafika oštra Podešavanje klimatizacije ili vanjskih retrovizora zahtijeva nekoliko dodira po ekranu, što je korak unazad u odnosu na fizičke tipke. Srećom, tu su Apple CarPlay i Android Auto kao standard.

Pogonski sustav je izvrstan. Ubrzanje je glatko, linearno i tiho, baš kao u pravom električnom automobilu. Ubrzanje do 100 km/h za 8,5 sekundi nije munjevito, ali je više nego dovoljno za svakodnevnu vožnju. Budući da benzinski motor nikad ne pokreće kotače, nema prekida u isporuci snage ni trzaja tipičnih za neke klasične hibride. Čak i kada se aktivira pod punim opterećenjem, generator ostaje impresivno tih i nenametljiv.

Cijena kao as iz rukava

Leapmotor B10 na hrvatsko tržište stiže s vrlo konkurentnom cijenom. Početna cijena modela iznosi 29.990 eura, a povodom lansiranja pripremljena je i promotivna ponuda koja cijenu spušta na izuzetno atraktivnih 26.990 eura. Za taj novac dobiva se iznimno bogat paket serijske opreme koji uključuje 18-inčne aluminijske naplatke, panoramski krov, grijana i ventilirana prednja sjedala presvučena eko-kožom, kameru od 360 stupnjeva, adaptivni tempomat i cijeli niz sigurnosnih sustava. To ga čini znatno povoljnijim od slično opremljenih plug-in hibridnih rivala.

Konačna presuda? Leapmotor B10 Plug-in hibrid je tehnički inovativan, nudi pametno rješenje za one koji žele električnu vožnju bez stresa, iznimno je prostran i dolazi s opremom na kojoj bi mu pozavidjeli i neki premium modeli. Ostaje nam za vidjeti kakav je u vožnji.