INCIDENT /

Šok u Novom Sadu: Hrvatski rukometaš teško stradao u finalu srpskog prvenstva

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Utakmica je u jednom trenutku prekinuta

27.5.2026.
23:46
Sportski.net
Finalna utakmica prvenstva Srbije između Vojvodine i Partizana u Novom Sadu prekinuta je nakon ozbiljnog incidenta na tribinama, u kojem je teško stradao hrvatski rukometaš Fran Mileta.

Prema navodima srpskih medija, navijači Partizana, Grobari, unijeli su pirotehniku u dvoranu, a tijekom nereda došlo je do ozljede Milete nakon eksplozije topovskog udara, zbog čega je navodno ostao s trajnim posljedicama sluha.

Utakmica je u jednom trenutku prekinuta, a nakon odluke delegata da se nastavi, igrači Vojvodine odbili su se vratiti na teren u znak protesta. Susret je potom ponovno zaustavljen, a na kraju je registriran rezultatom 20:0 u korist Partizana.

Duel je time završio na bizaran i kontroverzan način, daleko od sportskog okvira u kojem je trebao biti odigran.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
