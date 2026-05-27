Šok u Novom Sadu: Hrvatski rukometaš teško stradao u finalu srpskog prvenstva

Finalna utakmica prvenstva Srbije između Vojvodine i Partizana u Novom Sadu prekinuta je nakon ozbiljnog incidenta na tribinama, u kojem je teško stradao hrvatski rukometaš Fran Mileta.

Prema navodima srpskih medija, navijači Partizana, Grobari, unijeli su pirotehniku u dvoranu, a tijekom nereda došlo je do ozljede Milete nakon eksplozije topovskog udara, zbog čega je navodno ostao s trajnim posljedicama sluha.

Utakmica je u jednom trenutku prekinuta, a nakon odluke delegata da se nastavi, igrači Vojvodine odbili su se vratiti na teren u znak protesta. Susret je potom ponovno zaustavljen, a na kraju je registriran rezultatom 20:0 u korist Partizana.

Duel je time završio na bizaran i kontroverzan način, daleko od sportskog okvira u kojem je trebao biti odigran.