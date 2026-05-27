Doping nije zabranjen, nego se preporučuje: U Vegasu je završila prva olimpijada na steroidima

Ne da doping nije zabranjen, nego se preporučuje bilo kakva droga koja poboljšava izvedbu sportaša. U Las Vegasu je završila Prva olimpijada na steroidima. Mooolim?

Testosteron, hormon rasta, steroidi, svega je bilo među 42 natjecatelja: trkača, plivača i dizača utega. Pa i zabranjenih kupaćih kostima. Među njima su bili i neki olimpijci, ali i sportaši koji su se natjecali čisti.

'Enhanced Games', u doslovnom prijevodu znači pojačane ili poboljšane igre. Obećavale su svijetu brojne svjetske rekorde. Htjeli su pokazati što ljudsko tijelo može na dopingu, a za pobjednike su imali velike nagrade, do milijun dolara. Ali na kraju je oboren samo jedan rekord, onaj u plivanju na 50 metara slobodno. I to za samo 7 stotinki.

Neki su sportaši komentirali da to pokazuje da je za pobjedu potrebno više od kemije. A mnogi su ih kritizirali da šalju opasnu poruku, da su nemoralni, i da je sve skupa bilo razočaranje, ali organizatori su ipak zadovoljni, kažu da su promijenili svijet. I najavljuju da se Igre na dopingu nastavljaju.