Šanse za ovo su 1 naprema 139 milijuna: Kao da vas pogodi munja kad nađete parking u Zagrebu

Pogođen je Eurojackpot koji se igra i u Hrvatskoj. No sretnik je iz Češke i bogatiji je za čak 120 milijuna eura! Lutrija se igrala u čak 19 zemalja, ali sreća je imala češku adresu. Država također slavi. Uzet će mu skromnih 15 posto poreza, odnosno 18 milijuna eura.

Šanse za osvajanje jackpota su 1 prema 139 milijuna. Otprilike, kao da vas pogodi munja u trenutku kad nađete parking u središtu Zagreba. E to se zove imati dobar dan!